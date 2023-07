Centri impiego BAT: 673 persone da assumere dalle aziende

BARLETTA – Prosegue il trend positivo sui dati relativi all’occupazione nella Sesta provincia. Nell’ultima rilevazione del report bisettimanale (21 giugno-6 luglio) il processo di Incontro tra Domanda e Offerta di lavoro (IDO) mostra dati in aumento, con 203 annunci aperti e 673 profili richiesti.

Risulta in crescita la media di candidature trasmesse alle aziende per ogni persona da assumere, con oltre 8 curricula inviati per posizione aperta.

I Centri per l’impiego della Bat offrono servizi dedicati per ogni tipo di utente e per ogni azienda alla ricerca di personale in linea con i propri fabbisogni. Nel report delle offerte di lavoro è presente una sezione speciale dedicata ad EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi (pubblici) per l’impiego, istituita dall’UE, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori.

EURES sostiene la mobilità professionale volontaria, circolare e garantita offrendo servizi gratuiti mirati per persone in cerca di occupazione e per datori di lavoro.

E’ possibile approfondire la conoscenza del mondo EURES consultando il portale unico europeo per la mobilità professionale. Tra le offerte EURES si segnala la ricerca di operatori commerciali di lingua italiana/francese. Le candidature, redatte in inglese, dovranno pervenire entro e non oltre il 21 luglio all’indirizzo email eures.recruitment.jobsplus@gov.mt.

Nell’infografica elaborata sono riepilogati in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie. Al vertice, “Turismo, intrattenimento e ristorazione” con 199 risorse richieste. In crescita Costruzioni, impianti, immobiliare” (167), “Industria, trasporti, metalmeccanico” (66) e “Sanità, servizi alla persona e pulizia” (23). In calo “Commercio, vendita e artigianato” (120),”Amministrativo, Ict, servizi digitali” (57) e “Tessile, abbigliamento e calzaturiero” (39). Stabile “Agricoltura e agroalimentare” (2).

Nel report, raggiungibile al link https://www.calameo.com/read/007407171b62bcaaab808 sono indicati i requisiti specifici degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Ѐ possibile essere aggiornati sulle opportunità di lavoro e formazione anche seguendo la pagina Facebook “Centri per l’impiego Bat” a questo link: https://bit.ly/43dzd8r.

Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego della BAT, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).