Il femminicidio di Carol Maltesi. I giudici: “Il killer si sentì usato”

MILANO – Non vi fu premeditazione e nemmeno le aggravanti dei motivi futili o abietti e della crudeltà.

E’ per questo che Davide Fontana, bancario di 44 anni, è stato condannato a 30 anni e non all’ergastolo (come chiedeva il pm) per aver ucciso a martellate e con una coltellata alla gola l’11 gennaio 2022 Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, nel Milanese, facendone poi a pezzi il corpo che fu trovato mesi dopo nel Bresciano, dentro alcuni sacchi dell’immondizia.

“Si è reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse usato e ciò ha scatenato l’azione omicida”, scrivono i giudici per spiegare l’assenza di motivi futili o abietti.

“La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio per il femminicidio di Carol Maltesi giudicata ‘disinibita’ lede i diritti umani di una donna morta per femminicidio. Una sentenza basata su stereotipi di genere che colpevolizzano una donna uccisa e giustificano il femminicidio tanto da diminuire la pena e rigettare la richiesta di ergastolo.