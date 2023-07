Il papà di Ciccio e Tore: “Con la tragedia di Manfredonia ho rivissuto un incubo”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Ha appreso la notizia ieri mattina appena sveglio, dopo aver acceso la tv. «Su Canale 5 hanno parlato della tragedia di Manfredonia e ho provato un brivido, ho vissuto minuti molto brutti».

Lo spiega Filippo Pappalardi, il padre di Ciccio e Tore, i fratellini di 13 e 11 anni, scomparsi il 5 luglio 2006 e i cui corpi furono trovati in un pozzo il 25 febbraio 2008 (esattamente 15 anni fa) a Gravina di Puglia in un’intervista sul sito quotidianodipuglia.it. La tragedia di Manfredonia, pur avendo contorni diversi rispetto a quello di Gravina, ha riaperto quella ferita.

Pappalardi, cosa ha provato quando ha saputo dei fratellini di Manfredonia?

«Sto male ancora adesso mentre parlo al telefono. Questa mattina (ieri, ndr) è stato un pugno allo stomaco, sia per me sia per mia moglie. Stiamo rivivendo lo stesso incubo di tanti anni fa, giornate che non si possono dimenticare. Una differenza però c’è».

Quale?

«Per carità, per il papà e la mamma dei bambini di Manfredonia resta una sofferenza indicibile, ma in questo caso i corpi dei piccoli sono stati trovati dopo pochi minuti, almeno a quei genitori è stato risparmiato lo strazio di restare per due anni senza sapere che fine abbiano fatto i loro figli. Un’atrocità in mezzo a un dolore che non passa mai. Non c’è giorno in cui io non pensi a Ciccio e Tore. Una vicenda, peraltro, in cui a mio giudizio non è stata fatta ancora piena luce».