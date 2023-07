Manfredonia, 13 luglio 2023. “I conti dell’azienda sono in ordine. Nel 2022 si è registrato un utile di gestione che tuttavia è preferibile non utilizzare per non ridurre la quota Tari, in quanto successivi incrementi dei costi di gestione (dovuti al maggior numero di mezzi e persone impiegate), rischierebbero di portare in perdita i successivi bilanci“.

Così a StatoQuotidiano.it il nuovo Amministratore Delegato dell’ASE SpA, dr. Massimo Leone, a margine della conferenza stampa svoltasi stamani per presentare il nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) e le attività intraprese da Ase Spa di Manfredonia presso la sede di Ase Spa, in Località Pariti di Caniglia.

Oltre al citato ad Leone, sono intervenuti: l’ing. Michele Centola (Presidente del Consiglio di Amministrazione ASE Spa), Giuseppe Basta (Assessore alla transizione ecologica), e la dottoressa Antonella Lauriola (Assessore alla Programmazione Finanziaria e partecipate).

Ha aperto la conferenza il presidente del CdA, evidenziando che i nuovi componenti del CdA e l’Amministratore Delegato (AD) sono dotati di una spiccata professionalità che sarà messa al servizio per una corretta gestione dell’Azienda.

Ha fatto seguito l’intervento dell’AD in transizione, che si occupa della parte esecutiva. Questi ha riferito la consegna politica ricevuta: miglioramento di tutti i servizi con un occhio attento al bilancio e quindi al contenimento dei costi.

Ha parlato degli sforzi intrapresi “per mettere in funzione il depuratore, che permetterebbe di attrarre investimenti in attività produttive, quindi un miglioramento dello stato occupazionale e dello sviluppo del territorio”.

Ha poi riferito che hanno iniziato le interlocuzioni per riprendere l’iter per la messa in funzione dell’impianto di separazione dei rifiuti, cosa che permetterebbe una gestione più efficiente dei rifiuti conferiti, oltre all’inserimento di unità lavorative.

Per quel che riguarda l’organico, sono state assunte 30 persone tra cui una donna a guidare un compattatore (la prima donna assunta non in amministrazione). Sono stati acquisiti ulteriori mezzi di lavoro tramite noleggio.

Sono stati riprogrammati ed autorizzati i centri di raccolta, sulla scorta delle disposizioni che emana Ager Puglia. E’ stato incrementato il numero di cestini per raccogliere rifiuti in Città. E’ stato perfezionato il servizio di risposta telefonica. Infine ha presentato sinteticamente i dati della raccolta differenziata: con un 63% circa di differenziazione, il comune è al di sopra del dato medio regionale (60%).

Terminato l’intervento dell’AD, ha preso la parola l’assessore Basta (nonché vice-sindaco della Città di Manfredonia) confermando che tanto il nuovo CdA quanto il nuovo AD si siano messi immediatamente all’opera.

“L’Amministrazione comunale lavora fianco a fianco con l’Azienda per superare gli ostacoli che hanno bloccato l’impianto di separazione dei rifiuti e il depuratore, prospettando i vantaggi che questi impianti garantirebbero alla Città”.

“L’ottimizzazione dei servizi da parte dell’Azienda costituisce anche motivo di attrattività ed interesse per i comuni viciniori con cui poter eventualmente degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO)”.

Inoltre, Basta ha riferito della variazione dei criteri per la presentazione del Piano Economico Finanziario (PEF) che viene poi messo al vaglio da Ager Puglia, rimarcando che l’Amministrazione non può utilizzare la leva della copertura di eventuali perdite d’esercizio attingendo a fondi comunali ad esso destinati, a causa della necessità del riequilibrio finanziario dell’Ente imposta dalla Corte dei Conti.

In seguito l’Assessore Lauriola ha evidenziato come per le nuove figure apicali dell’azienda siano state selezionate tramite procedura meritocratica, scevre da condizionamenti politici.

Ha poi illustrato sinteticamente alcune voci che incidono sulla determinazione della tariffa della Tari: il costo sostenuto da contratto tra Azienda e Comune, i costi indiretti ed i costi dovuti in caso di mancato raggiungimento del target del 65% di raccolta differenziata.

Proprio l’analisi di questa ultima voce di costo rende necessaria la collaborazione di tutti i cittadini a differenziare ancora meglio per evitare di pagare tale costo. Vi è poi da aggiungere la quota di Tari che non, non venendo versata da alcuni contribuenti, viene spalmata in aumento agli altri contribuenti.

Infine sono state illustrate le utilità di Junker, l’app gratuita per android o IOS che fornisce le istruzioni circa la corretta modalità di differenziazione dei materiali che compongono prodotti ed imballaggi, mediante la scansione del codice a barre del prodotto o dell’imballaggio.

Inoltre consente al Comune di Manfredonia e ad ASE di comunicare ai cittadini informazioni utili, come l’ubicazione dei punti di raccolta, il calendario del porta a porta o il conferimento dei rifiuti speciali.

A cura di Salvatore Clemente, Manfredonia, 13 luglio 2023