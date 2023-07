Foggia – Apricena – È da poco terminata la conferenza stampa tenutasi a Foggia, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Dogana, alla quale hanno preso parte il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, l’Assessore alla Bellezza Anna Maria Torelli, l’Arch. Francesco Potenza, l’Art Director Maurizio Mininno, e il partner ufficiale Matteo Leggieri del gruppo Business, e durante la quale sono state annunciate tutte le novità della prossima edizione del “SUONINCAVA FESTIVAL“.

Come ampiamente preannunciato, l’Amministrazione Comunale di Apricena, ha organizzato una estate “esplosiva”, con tanto intrattenimento, spettacoli, attrazioni e musica di qualità che raggiungerà il punto massimo di attrazione con il ritorno di “SUONINCAVA FESTIVAL 2023”, in collaborazione con la GR spettacoli, I Matti di Notte e l’ A.I.G.

L’importante Festival di musica italiana ed internazionale, che in passato ha ricevuto un grande riscontro per il livello artistico e per il sold out di presenze, ritorna quest’anno con l’edizione 2023 che si svolgerà dal 17 al 20 luglio, con un appuntamento in città e tre serate nella suggestiva location delle Cave dell’Erba ad Apricena, con il patrocinio della Provincia di Foggia.

«Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo festival e contribuire ulteriormente al fermento turistico del nostro territorio, facendone conoscere le bellezze paesaggistiche e le eccellenze gastronomiche.

C’è grande attesa per questa importante kermesse che vedrà migliaia di turisti e visitatori raggiungere la città Apricena, dove potranno divertirsi in sicurezza, ammirando i propri beniamini e ballando fino a tarda notte.» – dichiara il Sindaco Ing. Antonio Potenza.

La macchina organizzativa è a lavoro per curare ogni minimo dettaglio del Festival, con la consapevolezza di proporre quattro grandi serate nella splendida cittadina di Apricena e nell’esclusivo e suggestivo scenario delle cave di pietra.

Quattro grandi eventi per quattro serate indimenticabili:

– 17 agosto: JIMMY SAX seguire Dj set, in Cava Dell’Erba;

– 18 agosto: PABLO E GIPSY KINGS “GIPSY REYES” e a seguire Dj set, in piazza Giovanni Paolo;

– 19 agosto: ENZO AVITABILE & i BOTTARI DI PORTICO a seguire Dj set, in Cava Dell’Erba

20 agosto: ROCCO HUNT a seguire Dj set, in Cava Dell’Erba.

I ticket e gli abbonamenti saranno acquistabili dal 15 luglio 2023: su TICKET ONE concerti singoli, oppure l’abbonamento d’ingresso al SUONINCAVA FESTIVAL 2023 presso le prevendite autorizzate della provincia di Foggia.

L’intera area degli eventi sarà attrezzata con punti di ristoro e stand di food e beverage. Le Cave dell’Erba sono situate sulla S.P. 37 strada Apricena – Poggio Imperiale al km 4.