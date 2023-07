Manfredonia, fratelli annegati: malore della madre al funerale

MANFREDONIA (FOGGIA) – In corso i funerali dei due fratellini annegati in un vascone per l’irrigazione a Manfredonia.

Le esequie sono cominciate con circa mezz’ora di ritardo perché la mamma di Nicolae Daniel e Stefan si è sentita male all’ingresso delle bare.

I due piccoli avevano 6 e 7 anni.

Tanta commozione nella Cattedrale di Manfredonia per il rito funebre in suffragio per i due bambini. Accanto alle due bare bianche la mamma Maria Francisca e il papà Fernand con gli altri due figli.

Diverse le presenze in chiesa nonostante le alte temperature, per stare vicina al dolore della famiglia. Presenti anche il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice e il deputato Giandiego Gatta.

La messa sarà officiata dal vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone. Oggi a Manfredonia è lutto cittadino.