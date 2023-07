Manfredonia, morte fratellini: 1 indagato per omicidio colposo, casa a 20 metri dalla vasca

Foggia – Un uomo risulta iscritto nel registro degli indagati per la morte dei due fratellini di origine rumena, ma nati a Foggia, Niculae Daniel (classe 2017) e Stefan (classe 2018), deceduti la sera dell’11 luglio scorso in località Inacquata nel Comune di Zapponeta.

Come risaputo, i piccoli sono morti annegati all’interno di una vascone per l’irrigazione di un’azienda agricola.

L’indagato sarebbe il proprietario della stessa azienda accusato ora di “omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d’acqua. In pratica non avrebbe vigilato sullo stato della proprietà e della recinzione del vascone“. “Intorno al bacino artificiale vi è una recinzione ma in un punto vi è un buco“. Lo riporta il Tgcom.

I fatti

La sera dell’11 luglio scorso è giunta al Commissariato di Polizia di Manfredonia una richiesta di intervento da una persona che segnalava che in località Beccarini / Inacquata, in territorio di confine tra il comune di Manfredonia e di Zapponeta, due bambini di 6 e 7 anni, alle ore 18,45, si erano allontanati dalla abitazione in uso ai loro genitori e le ricerche di familiari ed amici erano risultate vane.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Manfredonia giungevano sul posto intorno alle ore 21,00 acquisendo informazioni sull’accaduto ed effettuando una perlustrazione dell’area circostante senza, tuttavia, rintracciare i due bambini.

Gli agenti hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che inviavano una squadra, e veniva allertato il 118. Sul posto interveniva anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi.

Nel corso delle ricerche, poiché sull’argine di una vasca d’acqua posizionata a breve distanza dall’abitazione in uso al nucleo familiare erano stati travate, anche su segnalazione del padre degli scomparsi, le due paia di ciabatte in uso ai bambini, il personale vigili del fuoco allertava altro personale del reparto sommozzatori del comando di Bari che giungeva sul posto alle ore 23,30.

Gli agenti verificavano che l’area ove insiste la vasca di raccolta acque, posizionata a circa 20 metri.

Dall’abitazione, seppur recintata, in più punti presentava aperture che consentivano un facile accesso.

I sommozzatori iniziavano le ricerche all’interno della vasca e alle ore 00,05 circa veniva trovato il primo bambino privo di vita ancora vestito, poi verso le 00,25 veniva trovato anche il secondo bambino privo di vita che indossava il proprio abbigliamento.

Il P.M. di turno della Procura, avvisato dalla P.G. operante sul posto, contattava il medico legale di turno per effettuare il sopralluogo e la prima ispezione dei due corpi.

Successivamente, nell’obitorio di Manfredonia, è stata effettuata una più accurata ispezione cadaverica.

Il procedimento è attualmente iscritto a carico di soggetto noto per il reato di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo) in relazione alla omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d’acqua. Non è stato necessario disporre autopsia in quanto gli accertamenti medico-legali non fornivano elementi idonei per formulare ipotesi diverse dall’annegamento. Sono in corso tutte le attività necessarie per la completa ricostruzione dei fatti e l’accertamento di eventuali responsabilità penali.

Oggi nella chiesa Cattedrale di Manfredonia si sono svolti i funerali dei due bambini. La madre di Niculae Daniel e Stefan è stata colta da malore all’ingresso nelle chiesa delle due bare dei bimbi.

Per i fatti, la Città di Manfredonia ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

Il Vescovo di Manfredonia: “Il dolore della famiglia è troppo forte”

“Il dolore della famiglia è troppo forte. Non possono tornare a vivere in quel podere. Le istituzioni trovino per questa famiglia una nuova abitazione”.

Lo ha chiesto l’arcivescovo di Manfredonia, padre Franco Moscone, nella sua omelia durante i funerali di Daniel e Stefan, i fratellini rumeni morti annegati in un vascone per la raccolta di acqua.

Il prelato, che anche ieri commentando la tragedia, aveva evidenziato la necessità “per i migranti di un piano serio di accoglienza, che permetta loro di usufruire di case sicure, servizi sociali appropriati ed ambienti comuni per rendere la loro vita dignitosa e degna” ha lasciato un appello alle istituzioni affinchè trovino per la famiglia di Daniel e Stefan anche un lavoro.

“Non mi aspettavo che oggi qui ci fosse poca gente”. Lo ha detto l’arcivescovo di Manfredonia padre Franco Moscone nella sua omelia durante i funerali di Daniel e Stefan. Il prelato, iniziando l’omelia, ha evidenziato anche la scarsa partecipazione della popolazione ai funerali. In chiesa, infatti, vi erano poche persone. “Non mi aspettavo che oggi qui ci fosse poca gente – ha detto Monsignor Moscone -. Evidentemente Manfredonia ha tante ferite da guarire”. Lo riporta Rainews.

