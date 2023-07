Perché sono utili i corsi di seduzione?

“Piacere per piacersi”: quante volte abbiamo sentito questa frase? Probabilmente, in centinaia di migliaia di occasioni. Una frase talvolta abusata, ma che nasconde, inutile negarlo, una grande verità, specialmente se vogliamo sensibilmente migliorare la nostra vita personale, in primis, e sentimentale, poi. Certo, è fuor di dubbio che sia molto più semplice a dirsi che a farsi. E che per taluni soggetti, non sia affatto facile da traslare all’atto pratico.

Diventa inevitabile, di conseguenza, affidarsi a qualcuno per rendere questa frase concreta, tangibile, migliorando il nostro benessere individuale e, soprattutto, ampliare le proprie opportunità di successo nell’ambito della propria vita sentimentale. Non stupisce, in tal senso, il grande successo ottenuto dai corsi di seduzione proposti da In Attraction, società fondata da Enrico Mele, riconosciuto come il “miglior coach” italiano del mondo della seduzione.

Il corso di seduzione migliora autostima e capacità comunicative

Un titolo avvalorato dalle numerose apparizioni televisive e decine di interviste rilasciate alle più importanti testate nazionali, che si rivolgono a Enrico quando si parla di seduzione sotto qualsiasi aspetto; i continui sold out fatti registrare ai corsi tenuti in presenza, poi, testimoniano l’efficacia della sua offerta professionale, avvalorata dai numerosi feedback positivi stilati da centinaia di studenti che ne hanno preso parte.

Il primo obiettivo che si pone un corso di seduzione, indipendentemente dal fatto di seguirlo on-line o in presenza, è quello di migliorare la sicurezza nei propri mezzi, che passa, inevitabilmente, da un sensibile miglioramento della propria autostima. Quante persone, specialmente nel mondo maschile, registrano numerosi fallimenti con l’altro sesso per mancanza di sicurezza nonostante un aspetto fisico gradevole? Tanti. Probabilmente troppi.

D’altro canto, in pochi nascono col talento innato della seduzione e riescono a far breccia nel cuore altrui con estrema naturalezza. Tutti noi, però. disponiamo di un potenziale seduttivo che, se ben sviluppato, può essere foriero di grandi soddisfazioni e rendere la vita sentimentale ed affettiva decisamente migliore. E chi meglio di un coach della seduzione, che magari ha vissuto questo tipo di percorso, può esserci d’aiuto?

Migliorare la propria autostima, di conseguenza, è il primo inevitabile tassello da sistemare se si vuol sedurre con maggior profitto, ma non è certamente l’unico. Un ruolo chiave nel mondo della seduzione, infatti, lo svolge la comunicazione, un aspetto che dev’essere decisamente attenzionato anche da coloro dotati di forte autostima. Anzi, questi soggetti, talvolta, compiono dei piccoli “peccati di presunzione” e accusano più di un insuccesso a causa di una comunicazione poco efficiente.

I corsi di seduzione sono utili non solo per le persone più timide

Comunicazione, oltretutto, che non riguarda solo il verbale. Anzi, nel mondo della seduzione incide, profondamente, la nostra comunicazione paraverbale, che è ancor più fondamentale rispetto a quella verbale. La qualità della nostra comunicazione, infatti, passa inevitabilmente della modalità con la quale viene effettuata, dal tono voce assunto, dalla postura corporea e altri aspetti.

Un corso di seduzione, quindi, ci fornisce la grande opportunità di poter migliorare la nostra comunicazione a 360°, prestando grande attenzione non solo a quel che diciamo, ma a tutti gli aspetti paraverbali coi quali accompagniamo le frasi che pronunciamo. Migliorare l’autostima e la comunicazione sono, sicuramente, i due pilastri fondamentali per ampliare le proprie capacità seduttive ed ottenere, di conseguenza, maggiori soddisfazioni in ambito sentimentale.

La partecipazione ad un corso di seduzione, quindi, non è utile – a differenza di quanto sostengono alcuni – solo alle persone più timide o impacciate. Dati gli argomenti trattati, infatti, è estremamente consigliato anche a quei soggetti che vogliono migliorare o affinare le proprie doti seduttive. Il corso di seduzione, infatti, aiuta a comprendere la complessità della seduzione a 360°, le dinamiche che si celano dietro questo mondo così affascinante o ostico al tempo stesso, rendendo estremamente più semplice la nostra quotidianità. (NOTA STAMPA).