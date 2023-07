Stragi del 1993, perquisiti casa e ufficio di Dell’Utri su ordine dei pm di Firenze

FIRENZE – Superato lo shock della morte di Silvio Berlusconi, ieri Marcello Dell’Utri ne ha dovuto affrontare affrontare un altro. L’ex manager di Publitalia e senatore condannato per associazione mafiosa si è trovato davanti alla porta gli investigatori della Dia di Firenze e Milano.

Obiettivo: una perquisizione in casa disposta dai procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli e dal pubblico ministero Lorenzo Gestri.

La Repubblica scrive oggi che gli agenti hanno ispezionato pure gli uffici dell’ex senatore in via Senato. E sono stati individuati e sequestrati elementi utili all’indagine. A Dell’Utri, fresco erede di 30 milioni nel testamento dell’ex Cavaliere è stato notificato anche un avviso di garanzia. Il 18 luglio sarà interrogato a Firenze.

Fonte: Vanityfair

Trent’anni fa

Le stragi del 1993 sono la continuazione della strategia stragista di Cosa Nostra dopo l’arresto di Totò Riina. Generalmente ci si riferisce a tre episodi: l’attentato a Maurizio Costanzo in via Fauro, gli attentati a Firenze, Milano e Roma, quello allo stadio Olimpico di Roma non riuscito. Secondo la tesi dell’accusa servivano per indebolire il governo Ciampi. E a «diffondere il panico e la paura tra i cittadini, in modo da favorire l’affermazione del progetto politico di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri».

Proprio lui è accusato di aver istigato e sollecitato il boss Giuseppe Graviano «ad organizzare e attuare la campagna stragista e, comunque, a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l’affermazione di Forza Italia, fondata da Silvio Berlusconi, al quale ha fattivamente contribuito Dell’Utri».

Lo riporta Open.