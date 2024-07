Calcio. Manfredonia ufficializza l’accordo con il centrocampista Fausto Coppola

ย Il ๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™›๐™ง๐™š๐™™๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™– ๐˜พ๐™–๐™ก๐™˜๐™ž๐™ค ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿฎ ufficializza lโ€™accordo con il centrocampista ๐™๐™–๐™ช๐™จ๐™ฉ๐™ค ๐˜พ๐™ค๐™ฅ๐™ฅ๐™ค๐™ก๐™– per la stagione 24/25. La firma del contratto con il giocatore napoletano classe โ€˜97 รจ avvenuta ieri pomeriggio alla presenza del patron Gianni Rotice. Un innesto importante che garantisce ai biancocelesti ulteriore qualitร ed esperienza al reparto ed a tutta la squadra.

๐˜พ๐™ค๐™ฅ๐™ฅ๐™ค๐™ก๐™– รจ cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, con la quale ha debuttato anche nel campionato di ๐™จ๐™š๐™ง๐™ž๐™š ๐˜ฝ ๐™ฃ๐™š๐™ก๐™ก๐™– ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™œ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฒ/๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿณ. In carriera ha militato tra i professionisti con le maglie di Akragas, Albinoleffe e Viterbese, collezionando oltre 70 presenze in Lega Pro. Nelle ultime stagioni, con oltre 90 presenze, ha giocato in serie D nellโ€™Avezzano, Gladiator, Imperia e Gravina (lo scorso anno 31 presenze e 5 gol).