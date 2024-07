Carpino: continuano le ricerche dell'89enne scomparso in campagna - Immagine: Pagina Facebook "Pro Loco Carpino".

“CONTINUANO LE RICERCHE: DI ANTONIO NESSUNA TRACCIA



Da quasi tre giorni, la task force dei soccorsi è a lavoro per ritrovare Antonio Draicchio – l’anziano di 89 anni scomparso nelle campagne di Carpino – ma ad oggi di lui nessuna traccia.

E’ una vera e propria corsa contro il tempo: le ricerche sono circoscritte lungo la strada sp 50 in direzione Monte Sant’Angelo, dove è stato rinvenuto l’apecar di Draicchio.



Un’operazione complicata per la zona impervia tra pendii, anfratti e la presenza di folto fogliame. E un’attività particolarmente impegnativa che sta interessando diverse unità tra Carabinieri, Vigili del Fuoco e uomini della Protezione Civile ma allo stesso tempo richiede maggiore forza lavoro. 𝗦𝗶 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗼 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲.

𝗖𝗵𝗶 𝗲̀ 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂𝗼𝗰𝗼 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟳.𝟬𝟬 𝗲 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶.”

Lo riporta sulla propria Pagina Facebook “Pro Loco Carpino”.