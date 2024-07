IN FIAMME

Manfredonia – Momenti di paura sul lungomare di Siponto, quando un’auto è stata avvolta dalle fiamme davanti all’ingresso di un lido balneare. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 13.30, proprio mentre molti bagnanti stavano tornando a casa dopo una mattinata trascorsa al mare.

Sul posto sono polizia e vigili del fuoco.

Alcuni cittadini hanno raccontato di aver visto improvvisamente delle fiamme provenire dal motore dell’auto, seguite da una densa colonna di fumo nero. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, mantenendo la calma e collaborando con le forze dell’ordine per assicurare che nessuno si avvicinasse troppo al veicolo in fiamme.

Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i bagnanti o tra i passanti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un cortocircuito o di un guasto meccanico.

L’episodio ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione lungo il lungomare, con la strada temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva rimozione del veicolo..