Il Comune di Vico del Gargano, capofila dei comuni dell’Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario N.53 della provincia di Foggia, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di tre unità di personale non dirigenziale. Questo avviso, datato 8 luglio 2024, mira a potenziare l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Vico del Gargano, utilizzando risorse allocate dal “Fondo Povertà – Quota Servizi”.

Contesto Normativo

L’iniziativa si inquadra in un contesto normativo complesso, che include diverse leggi e decreti:

D.Lgs. n. 165/2001 sulle norme generali dell’ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

sulle norme generali dell’ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. D.L. n. 104/2020 , convertito dalla legge n. 126/2020.

, convertito dalla legge n. 126/2020. D.Lgs. n. 267/2000 , riguardante l’ordinamento degli enti locali.

, riguardante l’ordinamento degli enti locali. D.P.R. n. 487/1994 , come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 .

, come modificato dal . CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

Obiettivi della Selezione

L’obiettivo principale è il potenziamento dell’Ufficio di Piano, struttura organizzativa centrale per la gestione del Piano Sociale di Zona. La selezione riguarda:

1 Istruttore Amministrativo (Area Istruttori, ex categoria C).

(Area Istruttori, ex categoria C). 2 Istruttori Direttivi Amministrativi (Area Elevata Qualificazione, ex categoria D1), di cui uno con profilo giuridico e uno con profilo economico.

Questi profili professionali saranno impiegati per attività altamente qualificate e rilevanti, con un contratto di lavoro a tempo determinato di 24 mesi (prorogabili) per 36 ore settimanali.

Modalità di Partecipazione

La partecipazione alla selezione avviene tramite presentazione telematica delle domande di ammissione, da inoltrare esclusivamente attraverso il portale “InPA” entro le ore 23.59 del 20 luglio 2024. I requisiti e le modalità di partecipazione sono dettagliati nell’avviso allegato alla determinazione.

Finanziamento

Le risorse per questa iniziativa provengono dal “Fondo Povertà – Quota Servizi”, garantendo che la spesa non incida sul bilancio dell’ente. I capitoli di spesa relativi alla copertura per 24 mesi, con eventuale proroga di 12 mesi, sono specificati nei capitoli 1212012, 1212013, e 1212014 del bilancio 2024/2026.

Procedura di Selezione

La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Ente in conformità con le prescrizioni regolamentari e di legge. La selezione avverrà per titoli e colloquio, valutando le competenze e le esperienze dei candidati in relazione alle specifiche esigenze dell’Ufficio di Piano.

La pubblicazione di questo avviso rappresenta un passo significativo per il rafforzamento dell’organizzazione e dell’efficienza dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Vico del Gargano. L’inserimento di personale qualificato contribuirà al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione, migliorando la gestione e l’erogazione dei servizi ai cittadini in un’ottica di inclusione sociale e contrasto alla povertà.

Fonti Normative e Documenti Riferiti

D.Lgs. n. 165/2001

D.L. n. 104/2020

D.Lgs. n. 267/2000

D.P.R. n. 487/1994

CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022

Questo articolo sintetizza i punti salienti della selezione pubblica indetta dal Comune di Vico del Gargano, mettendo in evidenza il contesto normativo, gli obiettivi e le modalità di partecipazione. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla documentazione ufficiale pubblicata sul sito del Comune e sul portale “InPA”.