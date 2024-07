Nelle prime ore del mattino di mercoledì 10 luglio, un tragico incidente ha scosso la comunità di Castelcovati. Michele Luzzardi, un giovane di 21 anni, è stato investito da quattro camion lungo l’autostrada Brebemi, nei pressi di Antegnate, in provincia di Bergamo. Gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Chiari, dopo aver esaminato attentamente le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’autostrada, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e identificato il conducente del primo mezzo pesante, che è stato denunciato per omissione di soccorso. Intanto, si attendono i risultati dell’autopsia per fare luce sulle cause del decesso di Luzzardi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino. Michele Luzzardi stava rientrando a casa a Castelcovati quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo. L’auto ha prima urtato il guardrail di sinistra per poi ribaltarsi su un fianco. Il giovane, sbalzato fuori dall’abitacolo, è finito al centro della carreggiata, dove è stato investito da quattro camion in successione.

Gli agenti della polizia stradale sono riusciti a identificare il conducente del primo camion grazie alle telecamere di sorveglianza dell’autostrada. L’uomo, rintracciato all’aeroporto di Gorizia, ha affermato di non essersi accorto di nulla. Tuttavia, gli inquirenti ritengono questa dichiarazione non plausibile e lo hanno indagato per omissione di soccorso. Le indagini per identificare gli altri tre camionisti coinvolti sono ancora in corso.

La pm Maria Esposito ha disposto l’autopsia sul corpo di Michele Luzzardi per chiarire le cause esatte del decesso. Gli esami autoptici saranno cruciali per determinare se il giovane fosse già morto al momento dell’impatto con i camion oppure se il decesso sia avvenuto a seguito degli investimenti. Questi dettagli sono fondamentali per stabilire le responsabilità dei conducenti dei mezzi pesanti.

L’autostrada Brebemi, che collega Brescia a Milano, è una delle arterie stradali più trafficate della Lombardia. Incidenti come quello accaduto a Michele Luzzardi sono tragici promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della necessità di infrastrutture adeguate e ben mantenute. La presenza di un sistema di videosorveglianza efficiente è stata determinante nell’identificazione dei responsabili, ma la prevenzione degli incidenti rimane una priorità fondamentale.

La notizia della morte di Michele Luzzardi ha scosso profondamente la comunità di Castelcovati e dintorni. Il giovane era conosciuto e benvoluto, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social media, dove in molti hanno espresso shock e tristezza per l’accaduto.

Michele Luzzardi viene ricordato come un ragazzo solare e generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri. I suoi amici lo descrivono come una persona di grande cuore, capace di strappare un sorriso anche nei momenti più difficili. La sua prematura scomparsa è una perdita inestimabile per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Questo tragico incidente mette in luce l’importanza della consapevolezza e della prudenza sulla strada. È essenziale che tutti i conducenti, specialmente quelli di mezzi pesanti, siano attenti e rispettosi delle norme di sicurezza. La distrazione al volante può avere conseguenze devastanti, come purtroppo dimostra la vicenda di Michele Luzzardi.