Manfredonia. “GIUNTA DOVE SEI? Sono trascorsi quasi venti giorni dal turno di ballottaggio, ma non si intravede ancora la giunta. La legge attribuisce al sindaco il potere di nominare gli assessori. Infatti, i sindaci di San Severo e San Giovanni hanno già esercitato tale scelta. Manfredonia, reduce dall’ennesimo commissariamento, ha urgente ed estremo bisogno di un’amministrazione che tratti e risolva i numerosi problemi”.

“Ho, pertanto, chiesto l’individuazione di componenti della giunta competenti, per analizzare, tra le altre cose, le questioni del disastrato BILANCIO comunale o per garantire che TUTTI versino il canone unico patrimoniale, considerata la vasta evasione in tema di occupazione di spazi pubblici. E i nostri giovani? E l’occupazione? E il servizio di igiene urbana? E il degrado che si è impadronito anche di aree centrali? E le periferie? Vicende di cui abbiamo parlato sempre in campagna elettorale. Svolgere un’opposizione costruttiva significa porre i nodi che investono la comunità e verificare l’osservanza scrupolosa dell’etica della legalità e della legge, nell’interesse della cittadinanza, che ci ha conferito il mandato di rappresentarla (degnamente, sotto ogni aspetto)”.

Lo dice in una nota Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.