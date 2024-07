Una cena meravigliosa al Lido La Sirenetta di Manfredonia. Valentina: "Inclusione e Solidarietà in Primo Piano"

L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure della città, tra cui Monsignor Moscone, dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste e San Giovanni Rotondo, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, Don Luca di Mattinata e Don Luciano Vergura. La loro presenza ha sottolineato l’importanza del sostegno e della vicinanza della comunità verso iniziative che promuovono l’inclusione e la valorizzazione delle diversità.

I ragazzi, con il loro entusiasmo e dedizione, hanno dimostrato che la disabilità non è un limite, ma un’opportunità per mostrare il proprio talento e la propria capacità di contribuire attivamente alla vita sociale. La serata è stata arricchita da momenti di condivisione e allegria, con piatti deliziosi preparati con cura e attenzione dai partecipanti.

Monsignor Moscone, nel suo intervento, ha elogiato l’impegno e la passione dei ragazzi, sottolineando come eventi di questo tipo siano fondamentali per costruire una società più inclusiva e solidale. Anche il sindaco Domenico La Marca ha espresso la sua gratitudine e il suo orgoglio per l’iniziativa, ribadendo il sostegno dell’amministrazione comunale verso progetti che promuovono l’inclusione delle persone con disabilità.

Don Luca e Don Luciano Vergura hanno condiviso con i presenti momenti di riflessione e preghiera, sottolineando il valore della comunità e della fratellanza. La loro presenza ha aggiunto un tocco di spiritualità e profonda umanità alla serata.

La cena al Lido La Sirenetta, a cura di Valentina Virgilio e della sua famiglia, è stata un successo non solo per la qualità del cibo e del servizio, ma soprattutto per il messaggio di speranza e inclusione che ha trasmesso. Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi che hanno partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento, dimostrando ancora una volta che con il giusto supporto e l’incoraggiamento della comunità, è possibile superare qualsiasi barriera.

Questa serata rimarrà sicuramente nei cuori di tutti i partecipanti come un esempio tangibile di come la solidarietà e l’amore possano fare la differenza nelle vite di ognuno di noi. L’auspicio è che eventi come questo possano ripetersi sempre più frequentemente, per costruire insieme una società più giusta e inclusiva per tutti.