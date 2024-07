Vieste. Incredibile, "profanata" la Statua di San Michele alla “Pietà”

Di quanto accaduto si sono accorti di primo mattino i rappresentanti dell’Ordine dei pellegrini di San Michele Arcangelo i quali hanno poi allertato don Antonio de Padova, parroco della chiesa del Buon Pastore, sotto la cui giurisdizione ricade la chiesetta della “Pietà”. Avvertito anche il comando del locale Distaccamento della Polizia Stradale (San Michele, tra l’altro, è protettore della Polizia) che assieme ai carabinieri della Tenenza di Vieste, a cui è stato denunciato l’accaduto, hanno avviato indagini per risalire agli autori del sacrilego gesto. Come fanno sapere i pellegrini dell’Ordine di San Michele, la statua era stata posizionata momentaneamente all’interno della chiesetta, poiché vi era stato, una settimana fa, un primo tentativo di danneggiarla. In attesa di risistemarla all’esterno, dove è posizionata per tutto l’anno, la statua (realizzata con polvere di marmo) era stata collocata all’interno della chiesa. I malintenzionati, per poterla prendere, hanno dovuto forzare la cancellata in ferro e i relativi lucchetti di chiusura. Un lavoro non semplice, che avrà richiesto anche del tempo e provocato rumori. Ma, pare, che nessuno, nei paraggi, si sia accorto di nulla. Lo riporta garganotv.com