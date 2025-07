Da Manfredonia a Roma. “Rispondete alla docente!”: TAR bacchetta il Ministero per silenzio sul titolo d’insegnamento estero - fonte image AGI

Roma, 23 maggio 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) ha accolto il ricorso di una cittadina – difesa da un avvocato con studio a Manfredonia – che aveva chiesto il riconoscimento del proprio titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Svizzera, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’inerzia amministrativa protrattasi oltre i termini di legge.

Il ricorso, iscritto al n. 3493/2025 del registro generale, era stato proposto dalla ricorrente contro il silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento, presentata il 14 marzo 2024 ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999. Nonostante il termine previsto dalla normativa – quattro mesi ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 – l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento né richiesto integrazioni documentali.

Nella camera di consiglio del 20 maggio 2025, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso: l’Amministrazione, obbligata per legge a pronunciarsi sull’istanza, è rimasta silente oltre i termini previsti, violando i principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Collegio, presieduto dal dott. Francesco Arzillo con relatore il dott. Giovanni Petroni, ha quindi ordinato al Ministero di pronunciarsi entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato già nominato un commissario ad acta – individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero – con il compito di provvedere entro 180 giorni.

Respinta, invece, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, in quanto formulata in modo generico e priva della necessaria documentazione a supporto.

Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario.