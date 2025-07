Finalmente JAZZ: Paolo Fresu e Omar Sosa. Un ponte fra Cuba e Mediterraneo

È davvero il caso di dirlo – anzi, gridarlo – finalmente Jazz! Per chi è cresciuto con le Radio Libere, questo grido risuona ancora più forte.

Un evento raro e prezioso attende gli amanti della buona musica: il concerto di Paolo Fresu e Omar Sosa, un duo straordinario che si esibirà a Vico del Gargano, al Convento dei Cappuccini, la sera di martedì 29 luglio alle ore 21:00, all’interno della programmazione di FestambienteSud.

Paolo Fresu: la voce della tromba

Paolo Fresu nasce nel 1961 a Berchidda, un piccolo paese sardo di 2.600 anime, tra Sassari e Olbia. Inizia a studiare musica a soli 11 anni e si trasferisce a Sassari per iscriversi al Conservatorio “Luigi Canepa”. È proprio nella sua Berchidda che scopre il jazz, al punto da fondare nel 1988 il celebre festival “Time in Jazz”, diventato un punto di riferimento per gli appassionati.

“La tromba è la mia voce con cui parlo da sempre a chi viene ad ascoltarmi. Ci soffio dentro e si apre un mondo”, racconta Fresu.

Indimenticabile l’episodio con Chet Baker al Festival Jazz di Sanremo:

“Avevo 22 anni. Dopo una prova, stavo rimettendo la tromba nella custodia quando vidi un uomo avanzare verso di me dalla platea. Era lui, Chet Baker. Mi disse: ‘Round Midnight lo hai fatto proprio come Monk. Bravo!’. In quel momento tremavo come una foglia”.

Con oltre 40 anni di carriera, Fresu è oggi un simbolo della scena jazz internazionale. Il suo ultimo lavoro, “Legacy” (Tuk Records), è un cofanetto di tre CD imperdibile per ogni appassionato.

“Qui a Berchidda, grazie alla musica, è germogliata la pianta della cultura. E cultura significa fare qualcosa che, attraverso l’arte, arricchisce e rimodella un territorio, personale e collettivo”.

Nel libretto di “Legacy”, Fresu ricorda anche i suoi importanti progetti:

40 anni con il Quintet

20 anni con il Devil Quartet

22 anni in duo con il pianista Uri Caine, con cui ha suonato anche alla Scala di Milano nel 2014.

Omar Sosa: il jazz come filosofia di vita

Nato a Cuba, Omar Sosa inizia a studiare musica all’età di otto anni. La sua formazione accademica comprende composizione, armonia e strumentazione. Giovanissimo, si esibisce in diversi generi: jazz, pop, funk, oltre alla musica tradizionale cubana.

Il jazz, però, diventa per lui qualcosa di più:

“Una vera filosofia di vita, una scuola di libertà”.

Nel 1993 emigra in Ecuador, poi si trasferisce in California nel 1995, mantenendo forti legami con l’Europa. Oggi è un leader del jazz ibrido, aperto alle contaminazioni: ritmi latini, afro-americani, nordafricani, canti berberi, rap. È considerato un poliglotta musicale, un simbolo dello scambio artistico globale, capace di unire i continenti tra utopia e realtà.

Non mancate!

📍 Vico del Gargano – Convento dei Cappuccini

📅 Martedì 29 luglio 2025

🕘 Ore 21:00

🎷 Paolo Fresu & Omar Sosa – in concerto per FestambienteSud

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla magia del jazz, nella cornice suggestiva del Gargano.