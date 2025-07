Roma, 13 luglio 2025 – Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale – ha rigettato i ricorsi presentati da Luigi Alessio Cavaliere, Antonio Cavaliere e Giovanna Cavaliere (tutti nati a Foggia, rispettivamente il 18/10/1977, il 16/03/1985, il 07/06/1973) confermando le condanne già pronunciate dalla Corte d’Appello di Bologna nell’ambito di un procedimento riguardante un articolato sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta.

La vicenda giudiziaria trae origine da una lunga e complessa indagine su un sodalizio criminale di natura economico-finanziaria, attivo nel settore industriale attraverso un reticolo di società formalmente autonome ma di fatto gestite in maniera unitaria e riconducibili alla famiglia Cavaliere, originaria di Foggia.

Con sentenza del 17 ottobre 2022, il GUP del Tribunale di Parma aveva accertato che Luigi Alessio Cavaliere rivestiva il ruolo di capo e promotore dell’associazione a delinquere, condannandolo a 4 anni di reclusione e disponendo nei suoi confronti una confisca per equivalente per un valore superiore a 17 milioni di euro. Antonio Cavaliere, co-gestore del sistema, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi, mentre Giovanna Cavaliere – subentrata nella gestione nel 2019 – a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni, con sospensione condizionale, oltre a confische patrimoniali.

La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma nel 2024, ha ridotto le pene per effetto della prescrizione parziale di alcuni reati, ma ha confermato la sostanza delle condanne: l’esistenza di un’organizzazione stabile finalizzata alla sistematica evasione fiscale tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesse dichiarazioni, e la distrazione di ingenti somme ai danni di società consorziate poi fallite.

Uno dei temi centrali affrontati nel ricorso in Cassazione è stato quello della confisca “mista”, cioè sia diretta sui beni delle società, sia per equivalente sui beni personali degli imputati. La difesa – rappresentata dall’avv. Nicola De Feo – ha sostenuto che tale struttura determinasse una duplicazione sanzionatoria.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo la legittimità della prassi: la confisca per equivalente è ammessa in via sussidiaria, quando il profitto diretto del reato non sia immediatamente rintracciabile, e può essere eseguita in fase successiva sulla base dell’importo indicato in sentenza.

Rigettati i motivi: rito abbreviato, inutilizzabilità e proporzionalità della pena

La Corte ha anche rigettato le eccezioni in punto di inutilizzabilità degli atti d’indagine per superamento dei termini. Richiamando una giurisprudenza consolidata, ha stabilito che l’adesione al rito abbreviato preclude la possibilità di eccepire inutilizzabilità “fisiologiche”, e che non vi è stata alcuna violazione dei diritti costituzionali.

In merito alla determinazione delle pene, la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione effettuata dalla Corte territoriale: i giudici d’appello avevano tenuto conto della gravità dei reati, della durata del sodalizio e dell’entità delle somme evase o distratte, oltre che del ruolo individuale di ciascun imputato.

Nello specifico, Giovanna Cavaliere è stata ritenuta pienamente consapevole del disegno criminoso, nonostante il suo ingresso tardivo nella gestione del gruppo: la sua partecipazione attiva alle stesse modalità fraudolente e l’utilizzo di società con sedi, personale e operatività sovrapponibili a quelle fallite, sono stati ritenuti elementi determinanti.

Tra i motivi di ricorso rigettati, anche la richiesta di attenuanti per danno patrimoniale di speciale tenuità formulata da Antonio Cavaliere. La Corte ha ricordato che il danno va valutato globalmente, e che nel caso specifico il danno causato ammontava a oltre 3 milioni di euro, rendendo irrilevante ogni valutazione sulla sua presunta “modesta entità”.

La sentenza di Cassazione del 27 giugno 2025, pubblicata il 13 luglio, rappresenta la parola finale sul procedimento. La Corte ha rigettato tutti i ricorsi, confermando la responsabilità degli imputati per i reati associativi, tributari e fallimentari, e condannandoli al pagamento delle spese processuali.