Il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, si è recato in queste ore all’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove sono stati ricoverate le persone coinvolte nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 58 “Le Matine”, dove un’ambulanza in servizio e una vettura si sono scontrate e, nell’impatto, ha perso la vita Antonio Squarcella, ex sindaco di San Giovanni Rotondo che era alla guida della sua auto.

“Ho voluto essere vicino a una famiglia travolta da una tragedia. E vicino ai sanitari coinvolti, feriti e contusi nell’incidente, ma anche a quelli che, in queste ore, continuano a lottare per salvare vite”, ha aggiunto Piemontese, che ha raggiunto il direttore generale dell’ASL di Foggia, Antonio Nigri, e il direttore della Centrale Operativa 118, Stefano Colelli.”Tutta la comunità pugliese è qui, oggi, in un grande ospedale come Casa Sollievo della Sofferenza – ha concluso Piemontese –, dove ogni giorno si combatte tra la vita e la morte: nei pronto soccorso, in sala operatoria, nei corridoi di ogni reparto”. L’ambulanza, partita da Mattinata, stava trasportando un paziente proprio verso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” quando si è verificato il sinistro. Cinque le persone ricoverate: quattro operatori in servizio sull’ambulanza e la moglie della vittima.