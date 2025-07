“LA VOCE DELLA MEMORIA”: il monologo su Giovanni Panunzio torna in scena nella Piazza a lui intitolata.

, scritto dall’autore Marcello Strinati e interpretato con straordinaria intensità dall’attore Stefano Corsi del Teatro della Polvere.L’opera, che ha conquistato negli anni prestigiosi riconoscimenti nazionali, si è imposta come una delle più alte e toccanti testimonianze teatrali sul coraggio della legalità. E sarà proprio questo testo a dare voce, emozione e memoria alla cerimonia ufficiale di intitolazione della piazza centrale a Giovanni Panunzio, imprenditore foggiano ucciso dalla mafia il 6 novembre 1992 per aver rifiutato di piegarsi al ricatto criminale.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 10 agosto 2025, alle ore 21:30, in una serata che unisce teatro, memoria e impegno civile, al centro di uno dei luoghi più rappresentativi della località turistica.

Il monologo è molto più di una rappresentazione: è un atto civile, una denuncia, un tributo alla verità. È la voce di un uomo giusto che continua a parlare a tutti noi, attraverso il teatro, attraverso la cultura, attraverso la forza di chi ha scelto da che parte stare.

L’interpretazione di Stefano Corsi, intensa, rigorosa, vibrante di umanità e di senso etico, ha commosso platee in vari luoghi d’Italia , restituendo con autenticità e partecipazione il profilo morale di Panunzio: un uomo comune, che con un gesto straordinario ha segnato un punto fermo nella storia della lotta alla criminalità organizzata.

Riproporlo in occasione della solenne intitolazione della piazza che porta il suo nome, è una scelta che va oltre la commemorazione. È un atto di responsabilità collettiva, un invito a non dimenticare, un’esortazione a custodire e diffondere i valori della giustizia, della dignità, della libertà.

Attraverso il teatro, la memoria diventa azione, e Giovanni Panunzio torna tra noi, non solo come simbolo, ma come presenza viva.

Una piazza, un nome, una voce. E una comunità che si stringe attorno al coraggio.

Un evento promosso dalla società civile e dalle istituzioni.

La cerimonia, che vedrà la presenza delle autorità civili e militari, è promossa dall’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti, in collaborazione con l’Associazione ATAS, la Pro Loco di Lido del Sole e il Comune di Rodi Garganico, insieme al Presidente Dimitri Cavallaro Lioi hanno fortemente voluto questa intitolazione come gesto concreto di memoria e impegno.

Un segnale forte, che parla soprattutto alle nuove generazioni: la mafia si combatte con la cultura, con la consapevolezza, con la scelta di stare dalla parte giusta.

Ufficio Stampa

Associazione Giovanni Panunzio Eguaglianza Legalità Diritti