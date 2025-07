L’Allianz Pazienza accoglie Jordan Lucas: un pezzo pregiato nel nuovo roster della Cestistica

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di Jordan Lucas, esterno classe 1996, proveniente dalla PSA Sant’Antimo.

77 kg, 178 cm di puro dinamismo e forza esplosiva, Jordan Lucas nasce a San Vito al Tagliamento da padre americano e madre italiana. Si innamora del basket sin da bambino iniziando nel settore giovanile del Rorai, per poi proseguire il suo percorso al Sistema Pordenone, dove esordisce giovanissimo in DNB. Da lì prende il via la sua avventura oltreoceano, trasformandosi in un vero e proprio sogno americano. Negli Stati Uniti, infatti, Jordan affronta un percorso importante, militando prima nell’Allan Hancock College in California, e successivamente nella University of Saint Mary in Kansas. Qui, nella Western State Conference-North Division della NAIA, conclude la sua carriera universitaria con medie di 9.5 punti, 1.8 rimbalzi e 1.7 assist, prima di fare ritorno in Italia nel 2022. Ad accoglierlo è la JuveCaserta, dove si afferma subito come protagonista nella stagione 2022-23: da playmaker titolare mette a referto 12.5 punti, 3 assist e 2.8 rimbalzi e ci resta per due anni fino all’approdo con la PSA Sant’Antimo, dove produce 347 punti complessivi (9.1 di media) con il 38% dall’arco, confermando il suo valore offensivo e la capacità di accendersi nelle partite più importanti.

“È un acquisto importante per la nostra società e per i nostri tifosi – dichiara l’Amministratore Delegato Mario Del Vicario -. Jordan è un giocatore che ha talento cristallino, grande atletismo e una voglia feroce di mettersi in gioco. Lo abbiamo seguito a lungo perché crediamo possa dare tanto al nostro gruppo sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. È un esterno capace di accendere la partita in qualsiasi momento, ma anche di mettere energia in difesa. San Severo è la piazza giusta per lui e sono certo che il pubblico del PalaCastellana si innamorerà subito. Con Lucas aggiungiamo qualità, grinta e punti nelle mani: tre cose fondamentali per il nostro progetto.”

Le prime parole di Jordan Lucas in giallonero:

“Sono felicissimo di arrivare a San Severo. Ho sentito parlare tantissimo dell’ambiente caldo e appassionato di questa città e non vedo l’ora di scendere in campo. Voglio dare energia, corsa e punti, ma soprattutto contribuire a creare una squadra forte e unita. Questa per me è una grande occasione di rilancio: voglio dimostrare chi sono davvero e far esplodere il palazzo con le mie giocate. Ringrazio la società per aver creduto in me e i tifosi per il calore che già mi stanno dimostrando. Non vedo l’ora di iniziare. Forza Neri!”