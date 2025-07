(fonte) CerignolaViva.it. L’Audace Cerignola è pronta a riaccendere i motori per affrontare la sua quarta stagione consecutiva nel campionato di Serie C. Un nuovo anno sportivo che si preannuncia ricco di aspettative, novità e rinnovato entusiasmo, con la squadra che inizierà ufficialmente la preparazione mercoledì 16 luglio con il tradizionale raduno pre-campionato allo Stadio “Domenico Monterisi”.

L’appuntamento con i tifosi è fissato alle ore 17:00: un momento simbolico ma anche concreto, che darà il via alla stagione 2025-26 sotto la guida del nuovo allenatore Enzo Maiuri, tecnico di esperienza, chiamato a raccogliere l’eredità di un ciclo importante e a dare nuova linfa al progetto gialloblù.

L’evento sarà a porte aperte, consentendo alla tifoseria di riabbracciare i propri beniamini e di conoscere da vicino volti nuovi e conferme, in un clima che si preannuncia festoso. Una scelta che conferma la volontà della società di mantenere saldo il legame con il pubblico, cuore pulsante del progetto Audace.

Il ritiro a San Giovanni Rotondo

Subito dopo il raduno, giovedì 17 luglio, la squadra partirà per il ritiro estivo nella tranquilla cornice di San Giovanni Rotondo, sede già scelta in passato per la preparazione estiva. Qui il gruppo lavorerà intensamente per quasi tre settimane, alternando sedute atletiche e tecnico-tattiche, amichevoli di preparazione e momenti di consolidamento dello spirito di squadra.

La fase di ritiro terminerà domenica 3 agosto, con il rientro a Cerignola fissato per martedì 5 agosto, in vista degli impegni ufficiali che si avvicinano a grandi passi.

Esordio ufficiale contro l’Avellino in Coppa Italia

Il primo test agonistico della stagione non sarà uno qualunque: domenica 10 agosto, infatti, l’Audace Cerignola ospiterà allo Stadio Monterisi l’Avellino in occasione del primo turno di Coppa Italia Serie C. Un confronto subito importante contro una delle big del girone, che darà indicazioni preziose a mister Maiuri e ai tifosi sulla condizione della squadra e sull’amalgama raggiunto nelle settimane di ritiro.

La partita, inizialmente prevista al “Partenio-Lombardi” di Avellino, è stata ufficialmente trasferita a Cerignola per l’indisponibilità dell’impianto irpino, offrendo così ai gialloblù la possibilità di giocare il debutto stagionale davanti al proprio pubblico, un vantaggio non da poco in un match che si preannuncia combattuto.

Nuova stagione, nuove ambizioni

La stagione 2025-26 si presenta come una sfida affascinante e impegnativa per l’Audace Cerignola. Dopo tre campionati di consolidamento nella terza serie nazionale, la società gialloblù punta a un ulteriore salto di qualità, forte di una programmazione attenta e di un ambiente che, anno dopo anno, ha mostrato crescente maturità e ambizione.

Con la guida tecnica affidata a Enzo Maiuri, allenatore dalla lunga esperienza nei campionati professionistici e già noto per la sua capacità di dare un’identità precisa alle sue squadre, l’Audace si prepara ad affrontare un torneo che, come sempre, promette grande equilibrio e competitività.

In attesa di scoprire le prime mosse ufficiali di mercato e il volto definitivo della rosa, i tifosi sono già pronti a far sentire il proprio sostegno, a partire dal raduno del 16 luglio. Una stagione da vivere insieme, passo dopo passo, con la consapevolezza che il “Monterisi” sarà ancora una volta la casa dell’orgoglio cerignolano.

