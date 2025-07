Dopo giorni di silenzio e stabilimenti semivuoti, le spiagge di Siponto, frazione marina di Manfredonia, cominciano lentamente a ripopolarsi. È una domenica di metà luglio anomala: pochi bagnanti, ombrelloni semiaperti e tanta cautela nell’entrare in acqua. Il ricordo del divieto di balneazione, scattato martedì scorso a causa di una rottura nella condotta fognaria, è ancora vivo nella mente di residenti e turisti. Anche se il peggio sembra passato, la fiducia va riconquistata.

Martedì scorso, infatti, la presenza di liquami finiti in mare aveva imposto un blocco totale ai bagni. Le analisi avevano riscontrato un livello di inquinamento tale da rappresentare un rischio concreto per la salute pubblica.

Le immagini del mare contaminato avevano fatto il giro del web, scoraggiando anche i più temerari. Per giorni, l’intera costa è apparsa quasi deserta, un colpo durissimo per il turismo locale e per gli operatori balneari, già messi alla prova da stagioni passate segnate da analoghi episodi.

Nel fine settimana, dopo un primo via libera dell’ARPA Puglia, una decina di stabilimenti balneari ha potuto riaprire l’accesso al mare. Ma la normalità è ancora lontana. Alcuni bagnanti passeggiano lungo il bagnasciuga, altri si bagnano solo fino al petto, pochi si spingono a nuotare liberamente. L’acqua, a prima vista, appare pulita, ma resta la diffidenza. E per quattro lidi, adiacenti tra loro, il divieto di balneazione è ancora in vigore: si attendono gli esiti di ulteriori campionamenti, indispensabili per escludere rischi batteriologici.

“I clienti sono dimezzati rispetto agli anni passati – racconta Giovanni, titolare di uno degli stabilimenti di Siponto – e molte famiglie hanno deciso di annullare l’abbonamento stagionale. Alcuni hanno chiesto il rimborso, altri sono semplicemente spariti. È una perdita grave, soprattutto per chi vive di turismo balneare e si gioca tutto nei mesi estivi.”

I gestori dei lidi colpiti stanno valutando un’azione legale. Il problema delle perdite fognarie, infatti, non è nuovo. Secondo quanto riferito dagli operatori locali, episodi simili si sarebbero verificati anche negli anni precedenti, sempre in piena stagione, sempre con danni pesanti all’economia turistica. Ora si chiede un intervento strutturale, una messa in sicurezza definitiva della rete idrica e fognaria della zona, per evitare che simili emergenze si ripetano.

Intanto, sul lungomare di Siponto si respira un’aria sospesa. Le famiglie che decidono di tornare lo fanno con grande prudenza. Alcuni bagnanti intervistati dai microfoni della TGR Puglia dichiarano di fidarsi poco delle rassicurazioni ufficiali e preferiscono limitarsi a prendere il sole. Altri si dichiarano convinti che la situazione sia sotto controllo, ma lamentano comunque una gestione poco trasparente da parte delle autorità locali.

“Ci voleva maggiore chiarezza – dice una signora intervistata sulla battigia, con un cappello a falda larga color arcobaleno a proteggerla dal sole – perché non tutti sapevano esattamente dove fosse valido il divieto e dove no. Noi siamo venuti lo stesso, ma non ci fidiamo a far fare il bagno ai nostri bambini.”

Nel frattempo, i tecnici continuano i monitoraggi, e nuovi controlli sulla qualità dell’acqua sono attesi a breve.

L’obiettivo è quello di ottenere una mappa chiara e aggiornata, che distingua in modo inequivocabile le aree balneabili da quelle ancora interdette. Una comunicazione tempestiva e precisa è essenziale, soprattutto in un periodo in cui Manfredonia cerca di rilanciarsi come meta turistica del Gargano.

La stagione estiva resta però compromessa per molti operatori. Oltre alle perdite economiche, c’è un danno d’immagine difficile da riparare. I social, in questo senso, hanno amplificato l’allarme: video e foto dei liquami in mare hanno fatto il giro delle piattaforme, diffondendo un senso di allarme ben oltre la zona interessata. Molti turisti, in particolare quelli provenienti da fuori regione, hanno cancellato le prenotazioni per il mese di luglio.