Non ce l'ha fatta il manfredoniano Valerio Laierno: morto dopo sedici giorni di ricovero

Non ce l’ha fatta Valerio Laierno, 60 anni, originario di Manfredonia ma da tempo residente a Bologna, vittima di un drammatico incidente avvenuto il 26 giugno scorso in viale Gozzadini, davanti ai Giardini Margherita.

Dopo sedici giorni di agonia e cure disperate all’ospedale Maggiore, dove i medici avevano anche proceduto ad amputargli una gamba nel tentativo estremo di salvargli la vita, l’uomo è spirato nella mattinata di sabato.

Secondo quanto ricostruito, Laierno sarebbe rimasto incastrato sotto un autobus in fase di ripartenza dalla fermata.

L’uomo, accortosi di aver perso il mezzo, avrebbe tentato di raggiungerlo correndo,

ma nel farlo sarebbe caduto o scivolato finendo sotto il veicolo. Il mezzo lo ha travolto fino all’altezza dell’arto inferiore, causando lesioni gravissime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno da subito valutato le sue condizioni come disperate. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico con amputazione di una gamba, ma il suo corpo non ha retto al trauma.

Valerio Laierno non aveva una fissa dimora. Viveva a Bologna da diversi anni, dove era conosciuto negli ambienti dell’accoglienza cittadina. Frequentava un centro notturno gestito dall’associazione Piazza Grande e durante il giorno si spostava tra Porta Castiglione e le aree limitrofe, dove era solito chiedere qualche moneta per sopravvivere. Il bus che lo ha travolto era lo stesso che prendeva ogni sera per tornare al dormitorio. Un tragitto abituale, diventato tragicamente l’ultimo.