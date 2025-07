Stop improvviso per il documentario annunciato su Prime Video. Dura reazione di Gianfelice Facchetti: “Anche i muri la conoscono a memoria”

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo dell’informazione sportiva e riporta al centro dell’attenzione una delle vicende più controverse e divisive della storia recente del calcio italiano: Calciopoli. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha annunciato con un post sui social la sospensione, a sorpresa, della messa in onda del documentario d’inchiesta che la sua redazione aveva realizzato e che era previsto in uscita su Prime Video a partire dal 15 luglio 2025.

Ravezzani: “Qualcuno ha ancora paura di Calciopoli”

“Incredibile. La nostra inchiesta su Calciopoli NON andrà in onda dal 15 luglio su Prime Video come avevamo annunciato. All’ultimo momento ci hanno detto no, dopo aver scelto insieme la data di pubblicazione”, scrive Ravezzani, lasciando intendere che la decisione non sarebbe arrivata dalla sua redazione ma da ambienti più alti.

Il progetto, a detta del direttore di TeleLombardia, non voleva partire da tesi precostituite, ma aveva come obiettivo un racconto pluralista e completo. “Quando decidiamo di fare una grande inchiesta su Calciopoli 20 anni dopo, la linea scelta è non partire da una tesi. Volevamo far parlare tutti i protagonisti: il PM Narducci, Luciano Moggi, i giudici, calciatori, giornalisti… per capire se davvero è stata fatta giustizia.”

La cancellazione, improvvisa e senza spiegazioni ufficiali, alimenta sospetti e interpretazioni. Ravezzani, senza accusare direttamente, lascia trapelare una certa amarezza: “Forse, anche a vent’anni di distanza, Calciopoli mette ancora paura a qualcuno”.

Facchetti: “Grazie Amazon per averci evitato l’ennesima tarantella”

Non si è fatta attendere la reazione di Gianfelice Facchetti, figlio dell’indimenticato capitano dell’Inter, Giacinto. Attraverso i propri canali social, Facchetti ha liquidato la vicenda con parole taglienti: “Si ringrazia sentitamente Amazon Prime per risparmiarci l’ennesima tarantella su ciò che conoscono a menadito anche i muri.”

Un commento diretto, che rifiuta qualsiasi operazione revisionistica, sottolineando come sul caso Calciopoli esista già una narrazione esaustiva, sedimentata da anni di sentenze, testimonianze, e approfondimenti giornalistici. Facchetti, pur senza citarlo, sembra rivolgersi proprio a Ravezzani, da tempo impegnato in un’opera di rilettura degli eventi del 2006 con toni critici verso l’esito della giustizia sportiva e penale.

Un tema ancora sensibile

Il caso Calciopoli, esploso nel 2006 e culminato con la revoca dello scudetto alla Juventus e l’assegnazione all’Inter, continua a essere un terreno minato. Negli anni, molteplici tentativi di revisione o approfondimento hanno suscitato tensioni, polemiche e recriminazioni, soprattutto tra le tifoserie.

Il progetto firmato da Ravezzani prometteva un taglio giornalistico “aperto e imparziale”, ma a quanto pare non ha convinto il colosso dello streaming. Non sono noti i motivi ufficiali dietro lo stop, ma il tempismo, a pochi giorni dalla pubblicazione, lascia spazio a congetture.

Intanto, il dibattito si riaccende, ancora una volta. Il fatto che a vent’anni dai fatti Calciopoli sia ancora in grado di dividere, mobilitare opinioni e influenzare le agende mediatiche è segno di quanto quella ferita non sia mai stata del tutto rimarginata.

Prime Video, silenzio e strategia

Da parte di Amazon Prime Video, per ora, nessun commento ufficiale. È possibile che dietro la decisione ci siano motivazioni editoriali o contrattuali, oppure una valutazione del rischio reputazionale associato alla trasmissione di un contenuto tanto divisivo. Quel che è certo è che la piattaforma si è sfilata all’ultimo minuto, lasciando la redazione di TeleLombardia con un lavoro pronto ma senza una finestra di diffusione.

E ora?

Ravezzani ha lasciato intendere che la redazione non intende arrendersi: “Abbiamo lavorato duramente su questa inchiesta e non la lasceremo nel cassetto”. Possibile, quindi, che si cerchi un altro canale distributivo – magari una piattaforma diversa o un’emittente tradizionale – per dare voce a questo racconto.

Intanto, Gianfelice Facchetti chiude con una battuta amara ma eloquente: “Calciopoli? Più che un’inchiesta, ormai è diventata una tarantella da evitare come il caldo di luglio”.

