ROMA – Con la sentenza n. 5304/2025, pubblicata il 18 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha definitivamente respinto il ricorso in appello proposto dal raggruppamento temporaneo d’impresa formato da Meit Multiservices S.r.l. e Ariete Soc. Coop., confermando l’esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Manfredonia (CIG 9845596AD6). La decisione arriva dopo la pronuncia del TAR Puglia (sentenza n. 1137/2024), che aveva accolto il ricorso della Cooperativa Sociale Barbara B S.c.s., oggi aggiudicataria definitiva del contratto.

Il caso: al centro, il requisito dell’esperienza tecnica

La controversia ruota attorno all’interpretazione del requisito di capacità tecnica previsto dalla lex specialis di gara, che richiedeva l’aver eseguito, negli ultimi tre anni, “servizi analoghi a quelli della prestazione principale dell’appalto presso enti pubblici o privati, per un importo non inferiore a un milione di euro, IVA esclusa”. Secondo il giudice amministrativo di primo grado, il raggruppamento Meit-Ariete non ha dimostrato di possedere tale requisito, avendo documentato solo l’esecuzione di servizi di manutenzione dell’illuminazione votiva, ritenuti non sufficientemente analoghi ai servizi cimiteriali nel loro complesso.

Le censure dell’appellante

Nel ricorso in appello, le due società hanno contestato l’interpretazione del TAR, sostenendo che i servizi da loro prestati rientrano pienamente nell’ambito dell’appalto. In particolare, hanno sottolineato che la manutenzione degli impianti di illuminazione votiva è esplicitamente inclusa tra le attività previste nel capitolato speciale d’appalto, il quale – sempre secondo le appellanti – non distingue chiaramente tra prestazioni principali e secondarie. Pertanto, l’esperienza maturata nel settore della illuminazione cimiteriale dovrebbe essere ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica richiesta.

Ulteriore doglianza è stata sollevata in merito alla presunta eccessiva restrittività della clausola tecnica, che – se interpretata nel senso di richiedere solo esperienze identiche – violerebbe i principi di proporzionalità, par condicio e massima partecipazione alle gare pubbliche.

La decisione del Consiglio di Stato

Con una motivazione articolata e approfondita, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure proposte in appello. La sentenza evidenzia che, sebbene il bando facesse riferimento a una “prestazione principale” generica, l’oggetto dell’appalto era comunque chiaramente descritto come “gestione completa del cimitero comunale”, includendo una serie di attività specifiche e articolate, tra cui – ma non solo – la manutenzione dell’illuminazione votiva.

Il Collegio, richiamando una consolidata giurisprudenza in materia (tra cui le decisioni n. 1510/2024 e n. 7649/2023), ribadisce che la nozione di servizi analoghi non va confusa con quella di servizi identici, ma deve comunque implicare una attinenza sostanziale e proporzionata rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento. In questo caso, si legge nella sentenza, la documentazione presentata da Meit e Ariete dimostra unicamente lo svolgimento di attività marginali e accessorie, non tali da comprovare l’esperienza richiesta per l’esecuzione dell’intero appalto, che include attività molto più ampie, come la gestione della sala mortuaria, i servizi di tumulazione e la pulizia generale delle aree cimiteriali.

Secondo i giudici, “per il solo fatto di svolgersi in aree cimiteriali”, i servizi di manutenzione delle lampade votive non possono essere automaticamente ricondotti alle attività caratteristiche dei servizi cimiteriali. Inoltre, proprio la mancata distinzione tra prestazioni principali e secondarie negli atti di gara obbliga a un’interpretazione sistematica, che tenga conto della prevalenza sostanziale delle attività richieste.