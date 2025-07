San Giovanni Rotondo piange l’ex sindaco Antonio Squarcella: «Una tragedia che lascia un vuoto profondo»

San Giovanni Rotondo è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Antonio Squarcella, ex sindaco della città, morto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato 12 luglio lungo la SP 58, in località Le Matine. L’auto su cui viaggiava, una Fiat 500, si è scontrata con un’ambulanza per cause ancora in corso di accertamento. Dopo l’impatto, entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Nel violento scontro Squarcella ha perso la vita, mentre altre cinque persone, tra cui sua moglie, sono rimaste ferite.

Antonio Squarcella, 61 anni, era un noto avvocato e volto conosciuto nel panorama politico locale. Nel 2000 fu eletto sindaco di San Giovanni Rotondo con la lista di Forza Italia. La sua esperienza da primo cittadino si interruppe nel 2004 a seguito delle dimissioni della maggioranza. Nel 2020 aveva partecipato alle elezioni regionali con i Popolari per Emiliano. Lascia una figlia di 22 anni, studentessa di Medicina.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Il sindaco in carica Filippo Barbano ha espresso profondo dolore a nome dell’intera comunità: «Antonio era una persona conosciutissima e stimata, che ha sempre dimostrato forte attaccamento alla città e ai suoi cittadini. Una figura caparbia e autentica, che ha saputo rappresentare con orgoglio lo spirito di San Giovanni Rotondo».

Commozione anche da parte dell’ex sindaco Michele Crisetti: «Speravo che la notizia non fosse vera, purtroppo non è stato così. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio al fratello Michelangelo, oggi consigliere comunale. È un giorno triste per tutti noi».

Anche Gennaro Giuliani, suo avversario alle Amministrative del 2000, ha voluto ricordarlo con parole sincere: «Nonostante fossimo avversari politici, ho sempre riconosciuto in lui una grande energia e un forte spirito di iniziativa. Negli ultimi tempi ci eravamo ritrovati, ed era bello parlare con lui, anche solo per pochi minuti».

I sanitari coinvolti nel tragico incidente sono stati visitati dagli assessori regionali Raffaele Piemontese e Rosa Barone, che hanno confermato che due di loro sono fuori pericolo.

La comunità intera si stringe attorno alla famiglia Squarcella, colpita da una perdita improvvisa e devastante. Il ricordo di Antonio vivrà nel cuore di chi lo ha conosciuto, stimato e apprezzato per il suo impegno civile e umano.

Fonte: FoggiaToday.it