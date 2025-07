Sinner nella leggenda: primo italiano a vincere Wimbledon, battuto Alcaraz in quattro set

È un trionfo storico quello firmato da Jannik Sinner sull’erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha conquistato il suo quarto titolo Slam diventando il primo tennista italiano a sollevare il trofeo del singolare maschile nel tempio del tennis londinese. In finale ha superato Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, al termine di una battaglia durata tre ore e quattro minuti.

Dopo una partenza complicata – avanti 4-2 nel primo set, Sinner ha subito un parziale di quattro game consecutivi che ha consegnato il parziale allo spagnolo – l’azzurro ha trovato la forza e la lucidità per cambiare ritmo. Da quel momento in poi, il numero uno del mondo non ha più concesso nemmeno un break, dimostrando solidità mentale e un tennis impeccabile nei momenti decisivi. Decisivo, questa volta, è stato anche l’approccio nei game finali. Sul 5-4 del quarto set, Sinner ha cancellato i fantasmi del Roland Garros – dove si era arreso proprio ad Alcaraz – e ha chiuso con autorità il match, scrivendo una pagina indelebile nella storia dello sport italiano.

Per Sinner si tratta del quarto titolo Slam in carriera, il primo conquistato in Europa dopo i due Australian Open e il trionfo dello scorso anno agli US Open. Un successo che certifica ulteriormente il dominio del campione altoatesino e che lo consacra, se mai ce ne fosse stato bisogno, tra i più grandi del tennis contemporaneo.

