Vieste è in lutto per la scomparsa di Mario Ragno, figura di riferimento per la comunità locale non solo per l’impegno politico e sociale, ma soprattutto per il ruolo fondamentale ricoperto nel promuovere la cultura della donazione del sangue. Fondatore della sezione locale della ‘Fratres’, Ragno – padre del dirigente comunale Vincenzo – è stato un esempio di altruismo e dedizione.

L’Amministrazione comunale lo ricorda con profonda gratitudine: “Ha saputo trasformare la solidarietà in azione concreta, promuovendo con determinazione la cultura della donazione del sangue. Il suo impegno ha portato a risultati eccellenti, tanto che qualche anno fa gli è stata conferita una speciale onorificenza per il valore del suo operato.”

Ma Mario Ragno è stato anche protagonista della vita politica cittadina, esponente della Democrazia Cristiana e figura autorevole nel panorama amministrativo locale. “Alla famiglia Ragno – si legge nella nota ufficiale – va l’abbraccio sincero e riconoscente dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità viestana.”

Commosso il ricordo dei volontari della Fratres: “Con dedizione e passione ha guidato la nostra comunità di donatori come presidente. Il suo instancabile impegno nel promuovere la donazione e nel sostenere la vita di tanti è stato un esempio luminoso per tutti noi. La sua generosità e il suo spirito altruista rimarranno per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui.”

Vieste perde una delle sue voci più autentiche, ma l’eredità morale e sociale lasciata da Mario Ragno continuerà a vivere nel ricordo e nelle azioni di chi proseguirà il suo cammino.

© FoggiaToday.it – Articolo originale