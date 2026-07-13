Roseto Valfortore celebra le tradizioni contadine con la 'Festa del Grano e degli Antichi Mestieri'

Dal 17 al 19 luglio Roseto Valfortore torna a celebrare il legame con la propria storia rurale attraverso la Festa del Grano e degli Antichi Mestieri, appuntamento dedicato alle tradizioni agricole, ai saperi artigianali e alla cultura contadina. Il borgo dei Monti Dauni si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto, con un programma ricco di eventi tra rievocazioni, degustazioni, musica e momenti di approfondimento.

L’edizione 2026 prenderà il via venerdì 17 luglio con l’anteprima della manifestazione. Alle ore 16, presso l’Auditorium dell’ex Chiesa di San Rocco, si terrà una dimostrazione dedicata a un telaio tessile tradizionale, accompagnata da un laboratorio sulla tessitura curato dalla professoressa Concettina Macrì.

Alle ore 17 seguirà la tavola rotonda “Intrecci di grano e tessitura: tradizioni e innovazioni che diventano futuro”, un incontro dedicato al valore della filiera del grano e dell’antica arte della tessitura come patrimonio culturale e possibile opportunità di sviluppo per il territorio.

All’incontro parteciperanno il sindaco Lucilla Parisi, l’assessore regionale al Welfare con deleghe allo Sport e alle Politiche giovanili Cristian Casili, Pasquale Sollazzo, dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, la dottoressa Concettina Macrì, esperta di tessitura, Pasquale De Vita, presidente del GAL Meridaunia, e la senatrice Gisella Naturale. A moderare il dibattito sarà il giornalista Saverio Serlenga.

La prima giornata proseguirà alle ore 20 nell’area naturalistica “Rocchetta” con l’iniziativa “Sorsi diVini”, una serata dedicata ai sapori del territorio con degustazioni di vini e prodotti locali, accompagnate dalla musica dal vivo del duo Alina e Donato.

Sabato 18 luglio sarà la giornata centrale della festa. Alle ore 10 è prevista l’inaugurazione ufficiale con l’apertura degli stand dei prodotti tipici in Largo Mercato, dove sarà possibile assaggiare le tradizionali bruschette al pomodoro.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il Concerto Bandistico “Città di Roseto”, insieme al gruppo delle Pacchiane Rosetane e ai contadini locali, accompagnerà cittadini e visitatori fino alla Casa di Riposo, dove andrà in scena una rievocazione della vita contadina di un tempo curata dalla Consulta Anziani.

Durante l’iniziativa saranno riproposte la mietitura e la svecciatura secondo le tecniche tradizionali, oltre alla caratteristica colazione contadina offerta ai partecipanti.

Alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa nel cortile della Casa di Riposo. Dalle ore 21 il centro storico ospiterà il percorso gastronomico con piatti tipici locali, musica itinerante del gruppo folk di Riccia e dimostrazioni degli antichi mestieri grazie alla presenza di artigiani e figuranti.

La manifestazione si concluderà domenica 19 luglio con una giornata dedicata alla natura e alla riscoperta delle tradizioni. Alle ore 7 è previsto il ritrovo presso l’Osservatorio di Ecologia Appenninica per un’escursione mattutina, che proseguirà con la dimostrazione della molitura del grano negli storici Mulini ad Acqua e la consegna di un gadget ricordo ai partecipanti.

Nel pomeriggio, alle ore 18 in Largo Mercato, spazio al laboratorio “Mani in Pasta”, dedicato alla lavorazione delle farine e alla valorizzazione delle antiche pratiche gastronomiche. La serata finale sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale del gruppo “Taranta Folk”.

La Festa del Grano e degli Antichi Mestieri si conferma così un appuntamento capace di raccontare l’identità di Roseto Valfortore attraverso memoria, tradizione, prodotti locali e cultura popolare, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza immersiva nel cuore dei Monti Dauni.