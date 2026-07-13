Addio a Sam Neill, il volto di Jurassic Park: l'attore si è spento a 78 anni

Il mondo del cinema dice addio a Sam Neill, l’attore neozelandese che ha conquistato il pubblico internazionale interpretando il paleontologo Alan Grant nella celebre saga di Jurassic Park. Neill è morto all’età di 78 anni nella sua abitazione di Sydney, in Australia, circondato dall’affetto della famiglia.

A confermare la notizia sono stati i familiari, che hanno precisato come il decesso sia avvenuto per cause non collegate al linfoma diagnosticato nel 2023. L’attore, infatti, era riuscito a superare la malattia grazie a un innovativo trattamento con cellule CAR-T ed era in fase di remissione. La famiglia ha descritto la sua scomparsa come «improvvisa e inaspettata», ringraziando il personale del St Vincent’s Private Hospital di Sydney per l’assistenza prestata e chiedendo il rispetto della privacy in questo momento di dolore.

Nato in Irlanda del Nord e cresciuto in Nuova Zelanda, Sam Neill aveva costruito una carriera lunga e ricca di interpretazioni di successo. La consacrazione internazionale arrivò nel 1993, quando il regista Steven Spielberg lo scelse per vestire i panni del dottor Alan Grant nel film Jurassic Park, pellicola destinata a diventare una pietra miliare della storia del cinema. Un ruolo che Neill avrebbe poi ripreso in Jurassic Park III e, quasi trent’anni dopo, in Jurassic World: Dominion.

Nel corso della sua carriera l’attore ha saputo spaziare tra generi diversi, prendendo parte a produzioni di grande rilievo come Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano, Il seme della follia e alla serie televisiva Peaky Blinders, confermandosi come uno degli interpreti più versatili e apprezzati della sua generazione.

Dopo la diagnosi del linfoma, Neill aveva scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica e delle nuove terapie oncologiche. Lo aveva fatto anche attraverso il documentario Did I Ever Tell You This?, condividendo il suo percorso di cura e il valore della speranza nella lotta contro il cancro.

Con la sua scomparsa il cinema internazionale perde un interprete di grande talento, capace di lasciare un segno indelebile sul grande schermo grazie a personaggi entrati nell’immaginario collettivo e a una carriera che ha attraversato oltre cinque decenni di storia del cinema.

Lo riporta Fanpage.it