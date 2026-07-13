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Home // Andria // Andria, muore in un incidente a 21 anni: Simone raggiunge il fratello Alessio, scomparso in un altro schianto nel 2023

SIMONE ALESSIO Andria, muore in un incidente a 21 anni: Simone raggiunge il fratello Alessio, scomparso in un altro schianto nel 2023

L'incidente si è verificato poco prima delle 2.30 e ha coinvolto tre automobili: una Fiat 500, una Citroën C3 e la vettura sulla quale viaggiava il giovane

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Andria // BAT //

ANDRIA – Un destino tragico accomuna due fratelli, entrambi vittime della strada a distanza di poco più di tre anni. Simone Beneloucif, 21 anni, ha perso la vita nella notte tra l’11 e il 12 luglio in un grave incidente avvenuto sulla tangenziale di Andria, ripercorrendo la stessa drammatica sorte del fratello Alessio, morto nel gennaio 2023 in un altro sinistro stradale.

L’incidente si è verificato poco prima delle 2.30 e ha coinvolto tre automobili: una Fiat 500, una Citroën C3 e la vettura sulla quale viaggiava il giovane. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai mezzi coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’auto condotta da un 44enne avrebbe tamponato quella di Simone Beneloucif, che avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro la Fiat 500. Saranno gli accertamenti della Polizia di Stato a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Per il 21enne non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo, ma all’arrivo dei soccorritori era già deceduto. Ferita una donna di 30 anni, trasportata in ospedale con contusioni e una frattura, mentre il conducente della Citroën è rimasto pressoché illeso.

La Procura di Trani ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti per consentire gli approfondimenti investigativi.

La tragedia riporta alla memoria quella del fratello Alessio Beneloucif, morto a 29 anni in un incidente avvenuto nel gennaio 2023 sulla strada provinciale 1, alle porte di Andria. In quel drammatico schianto persero la vita anche il 22enne Giuseppe Matera, mentre altre sette persone rimasero ferite.

Fonte: Telesveva.

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