Bari, intrecci tra clan, riciclaggio e gioco d’azzardo: sequestri per oltre 60 milioni

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bari contro un presunto sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse. Dalle prime ore del mattino circa 300 finanzieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), stanno dando esecuzione a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

L’inchiesta, ancora nella fase delle indagini preliminari, riguarda 23 misure cautelari personali e misure cautelari reali per un valore complessivo superiore ai 60 milioni di euro nei confronti di 79 soggetti, per ipotesi di reato che comprendono associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, violenza privata aggravata dal metodo mafioso, peculato, bancarotta fraudolenta e reati tributari.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal giudice per le indagini preliminari, con valutazioni che dovranno essere eventualmente confermate nelle successive fasi del procedimento, le indagini avrebbero fatto emergere un sistema di controllo diretto e indiretto di numerose imprese operanti nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento, utilizzate per il presunto riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un gruppo societario riconducibile a un imprenditore locale ritenuto vicino a uno storico clan barese, che avrebbe sfruttato la propria reputazione criminale e rapporti con altri gruppi mafiosi per consolidare una posizione dominante nel comparto dei giochi e delle scommesse.

Le attività investigative condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, con il contributo dello SCICO, avrebbero ricostruito un sistema basato anche sulla gestione di numerose sale VLT e sulla presunta “compravendita” di ticket vincenti, con l’obiettivo di mascherare la provenienza del denaro.

Tra le modalità contestate dagli investigatori figurerebbero l’intestazione fittizia delle vincite a persone compiacenti, che avrebbero percepito una percentuale sul premio in cambio dell’utilizzo del proprio nome, e la successiva restituzione del denaro ai reali interessati. Secondo gli inquirenti, in alcuni casi le sale avrebbero trattenuto una quota del valore della vincita come compenso per l’operazione.

Un altro sistema ipotizzato riguarda la cessione di ticket vincenti a soggetti che non avevano effettuato la giocata, attraverso il meccanismo definito “ticket-in/ticket-out”: il possessore avrebbe inserito il ticket nella macchina, effettuato poche giocate o nessuna e ottenuto un nuovo titolo vincente da incassare secondo le procedure antiriciclaggio.

Gli investigatori contestano inoltre l’utilizzo di ticket intestati fittiziamente a soggetti collegati a gruppi criminali locali, così da fornire una giustificazione apparente a disponibilità economiche considerate illecite.

Le indagini finanziarie avrebbero inoltre evidenziato, secondo l’accusa, la mancata corresponsione al concessionario di somme destinate al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU) relativo agli incassi delle apparecchiature VLT e AWP. Contestata anche l’ipotesi dell’utilizzo di un sistema di fatture false per trasferire e reinvestire i profitti ritenuti illeciti.

Nel corso dell’attività investigativa è stato approfondito anche un episodio avvenuto durante la detenzione del principale indagato. Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe prima minacciato verbalmente e poi fatto aggredire fisicamente da altri detenuti un soggetto intenzionato ad avviare un percorso di collaborazione con la giustizia.

Il Gip ha disposto anche il sequestro di 13 sale Videolottery e 2 sale giochi. Per la Procura, l’operazione rappresenta un ulteriore intervento contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale e contro le attività di riciclaggio capaci di alterare la concorrenza e il mercato.

La Guardia di Finanza e la Procura ricordano che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che le contestazioni, così come le misure cautelari adottate, hanno carattere provvisorio. Le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile.

Gli indagati potranno esercitare il diritto alla difesa e presentare le proprie istanze nelle sedi competenti. La valutazione finale sulla responsabilità potrà arrivare soltanto al termine dell’intero percorso giudiziario.