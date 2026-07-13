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Home // Cultura // Biagio Antonacci sceglie Lucera per la sua residency estiva: dieci concerti all’Anfiteatro Romano dal 21 luglio

LUCERA ANTONACCI Biagio Antonacci sceglie Lucera per la sua residency estiva: dieci concerti all’Anfiteatro Romano dal 21 luglio

"Voglio avere la possibilità di conoscere la gente del posto, la vostra cucina e le vostre emozioni

BIAGIO ANTONACCI, ph donnaglamour.it

BIAGIO ANTONACCI, ph donnaglamour.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cultura // Foggia //

LUCERA – Dieci concerti consecutivi in uno dei luoghi simbolo della storia della Capitanata. Biagio Antonacci si prepara a inaugurare la sua residency estiva all’Anfiteatro Romano di Lucera, dove sarà protagonista dal 21 luglio al 2 agosto con il progetto “Biagio Antonacci Unplugged 2026”.

Dopo il debutto della tournée al Teatro Greco di Tindari, l’artista milanese approda in Puglia con una formula che punta a valorizzare il legame tra musica, patrimonio storico e territorio. L’idea è quella di fermarsi nella stessa città per diversi giorni, trasformando ogni concerto in un’esperienza diversa, con scalette in continua evoluzione e un rapporto più diretto con il pubblico.

«Voglio avere la possibilità di conoscere la gente del posto, la vostra cucina e le vostre emozioni. È la curiosità che mi spinge a portare la mia musica in questi luoghi», ha raccontato Antonacci, spiegando il senso di una tournée pensata per andare oltre il tradizionale concerto.

La scelta dell’Anfiteatro Romano di Lucera non è casuale. Il monumento, edificato nel I secolo d.C. in età augustea e considerato tra i più antichi anfiteatri dell’Italia meridionale, rappresenta una delle testimonianze archeologiche più importanti della città e offrirà una cornice suggestiva agli spettacoli.

L’artista ha più volte sottolineato di voler portare la propria musica in luoghi ricchi di storia e cultura, creando un dialogo tra le emozioni delle canzoni e quelle evocate dagli spazi che le ospitano. La permanenza di dieci giorni a Lucera consentirà inoltre di vivere il territorio con maggiore intensità, favorendo l’incontro con cittadini e visitatori.

L’appuntamento si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate in Capitanata, con dieci serate che uniranno musica dal vivo, storia e valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Fonte: Telebari.

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