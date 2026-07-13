Caldo record a Manfredonia: alle 16 il termometro segna 43°C. Strade deserte e allarme per le persone più fragili

MANFREDONIA – Il caldo non dà tregua e a Manfredonia il termometro tocca livelli eccezionali. Alle 16 di oggi, un display cittadino ha segnato 43°C, come documentato dalla foto scattata nel centro della città. Un dato che fotografa una giornata caratterizzata da temperature estreme e da un sole implacabile.

Con il caldo delle ore centrali, il centro cittadino si è praticamente svuotato. Strade semi deserte, attività rallentate e tanti cittadini che hanno preferito rimanere al chiuso, mentre sul litorale la presenza di bagnanti è stata comunque elevata, anche se le autorità invitano alla massima prudenza nelle ore più calde.

L’ondata di calore continuerà a interessare il territorio anche nelle prossime ore. Le temperature massime previste si manterranno intorno ai 39°C a Manfredonia e potranno raggiungere o superare i 40°C nelle aree interne della provincia, compresa Foggia, dove l’assenza dell’effetto mitigatore del mare rende il caldo ancora più intenso. L’umidità, soprattutto lungo la costa, aumenta la percezione del calore e può rendere l’afa particolarmente opprimente.

Le temperature elevate rappresentano un rischio soprattutto per: anziani; bambini; persone affette da patologie croniche; lavoratori esposti al sole; turisti e bagnanti. Il rischio principale è quello di disidratazione, colpi di calore e malori, soprattutto tra le 11 e le 18, quando l’irraggiamento solare raggiunge i valori più elevati.

Per affrontare l’emergenza caldo è consigliabile: bere acqua frequentemente, anche senza avvertire lo stimolo della sete; evitare attività fisica nelle ore più calde; rimanere in ambienti freschi o climatizzati; indossare abiti leggeri e di colore chiaro; consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura; non lasciare mai bambini o animali all’interno delle automobili. Particolare attenzione deve essere riservata alle persone sole e fragili, verificando periodicamente il loro stato di salute durante le giornate più torride.

Sulle spiagge del Golfo di Manfredonia il mare resta una meta privilegiata per cercare refrigerio. Tuttavia, gli esperti raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17, utilizzare creme ad alta protezione, bere molta acqua e sostare il più possibile sotto gli ombrelloni.

L’ondata di calore, alimentata dall’anticiclone africano, continuerà a interessare gran parte della Capitanata anche nei prossimi giorni, mantenendo elevato il livello di attenzione su tutto il territorio.