Carlo Simone smentisce il coinvolgimento con Ana-Ugl: "Mai rappresentato e rivestito cariche"

Carlo Simone, rappresentante di Assoambulanti Foggia-BAT, smentisce formalmente quanto riportato in un precedente comunicato stampa della segreteria nazionale del Goia Fenapi, contestando l’indicazione secondo cui avrebbe partecipato a un tavolo convocato dal Comune di Cerignola in rappresentanza della sigla Ana-Ugl.

Attraverso una richiesta di rettifica inviata alla redazione di FoggiaToday.it, Simone ha precisato di intervenire a tutela della propria immagine professionale e di quella dell’associazione che rappresenta, chiarendo il proprio ruolo all’interno di Assoambulanti.

«Nel testo viene erroneamente affermato che il sottoscritto, Carlo Simone, avrebbe partecipato al tavolo convocato dal Comune di Cerignola in rappresentanza della sigla Ana-Ugl. Tale informazione è del tutto falsa: il sottoscritto non ha mai rivestito alcuna carica né rappresentanza per conto di Ana-Ugl, essendo invece il rappresentante per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani dell’associazione imprenditoriale Assoambulanti», ha dichiarato Simone.

Il rappresentante dell’associazione ha quindi ribadito la propria estraneità a qualsiasi incarico o ruolo riferibile ad Ana-Ugl, confermando il proprio impegno esclusivamente nell’ambito della rappresentanza di Assoambulanti Foggia-BAT.

Lo riporta foggiatoday.it.