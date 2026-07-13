Edizione n° 6125

BALLON D'ESSAI

GOLA FRASASSI // Rullino ritrovato nella Gola di Frasassi, l’IA ricostruisce i volti: «Quello era mio marito»
13 Luglio 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

CIUFFREDA // Antimafia a Foggia, il figlio di Ciuffreda all’associazione Panunzio: “La battaglia deve unire, non dividere”
12 Luglio 2026 - ore  15:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Carlo Simone smentisce il coinvolgimento con Ana-Ugl: “Mai rappresentato e rivestito cariche”

FOGGIA BAT Carlo Simone smentisce il coinvolgimento con Ana-Ugl: “Mai rappresentato e rivestito cariche”

Carlo Simone, rappresentante di Assoambulanti Foggia-BAT, smentisce formalmente quanto riportato in un precedente comunicato

Carlo Simone smentisce il coinvolgimento con Ana-Ugl: "Mai rappresentato e rivestito cariche"

Ambulanti Cerignola - Fonte Immagine: lanotiziaweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
BAT // Economia //

Carlo Simone, rappresentante di Assoambulanti Foggia-BAT, smentisce formalmente quanto riportato in un precedente comunicato stampa della segreteria nazionale del Goia Fenapi, contestando l’indicazione secondo cui avrebbe partecipato a un tavolo convocato dal Comune di Cerignola in rappresentanza della sigla Ana-Ugl.

Attraverso una richiesta di rettifica inviata alla redazione di FoggiaToday.it, Simone ha precisato di intervenire a tutela della propria immagine professionale e di quella dell’associazione che rappresenta, chiarendo il proprio ruolo all’interno di Assoambulanti.

«Nel testo viene erroneamente affermato che il sottoscritto, Carlo Simone, avrebbe partecipato al tavolo convocato dal Comune di Cerignola in rappresentanza della sigla Ana-Ugl. Tale informazione è del tutto falsa: il sottoscritto non ha mai rivestito alcuna carica né rappresentanza per conto di Ana-Ugl, essendo invece il rappresentante per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani dell’associazione imprenditoriale Assoambulanti», ha dichiarato Simone.

Il rappresentante dell’associazione ha quindi ribadito la propria estraneità a qualsiasi incarico o ruolo riferibile ad Ana-Ugl, confermando il proprio impegno esclusivamente nell’ambito della rappresentanza di Assoambulanti Foggia-BAT.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO