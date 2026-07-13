Carpino, giovane ritrova un portafoglio con soldi e documenti e lo restituisce - Fonte Immagine: ansa.it

Ha trovato un portafoglio con denaro, carte di credito e documenti personali e ha deciso di rintracciare il proprietario per restituirglielo. Protagonista di questo gesto di correttezza è Sissoko, 27 anni originario del Mali e residente da oltre dieci anni a Carpino, nel Gargano, dove lavora in un’azienda agricola.

La storia, diffusa dalla Pro Loco di Carpino attraverso i propri canali social, racconta un episodio di quotidiana solidarietà e senso civico. Il giovane, regolarmente presente in Italia, non ha esitato a mettersi alla ricerca del proprietario del portafoglio, riuscendo a riconsegnargli tutto il contenuto.

«In un’epoca in cui le buone notizie faticano a trovare spazio – sottolinea il presidente della Pro Loco di Carpino e responsabile della delegazione garganica delle Pro Loco Michele Simone – ci sono storie semplici che rimettono in sesto la nostra fiducia: Sissoko ci ricorda che esistono persone capaci di compiere gesti straordinari nella loro semplicità. Restituire un portafoglio con tutto il suo contenuto è la testimonianza di valori di straordinaria bellezza e che l’integrità e l’empatia non hanno nazionalità, colore della pelle o conto in banca».

Sissoko è arrivato in Italia quando era ancora minorenne, ospite di una struttura di Carpino nell’ambito dei progetti regionali dedicati ai minori stranieri non accompagnati. Dopo aver concluso il percorso di accoglienza, ha scelto di rimanere nel comune garganico, trovando una sistemazione abitativa e integrandosi anche dal punto di vista lavorativo.

Quando il proprietario del portafoglio, residente nella vicina Cagnano Varano, gli ha offerto una ricompensa per il gesto compiuto, il giovane ha risposto con semplicità: «Non ho fatto nulla di straordinario, solo il mio dovere».

«Ci piace sottolineare che il gesto di questo ragazzo, in una comunità come Carpino votata all’accoglienza e alla integrazione, è la dimostrazione concreta che l’onestà è un valore universale che appartiene alle persone, non alle loro origini» – ha aggiunto Michele Simone.

Anche il sindaco di Carpino Rocco Di Brina ha espresso apprezzamento per il comportamento del giovane, sottolineando come «il gesto di Sissoko mostri la perfetta integrazione nel tessuto sociale ed economico della nostra comunità, votata sempre più all’accoglienza e all’integrazione, tra le prime in Italia».

Lo riporta ansa.it.