Cerignola, Bonito sulla questione rifiuti: “O votate o mi dimetto”

Il sindaco di Cerignola Francesco Bonito torna a mettere sul tavolo l’ipotesi delle dimissioni per ottenere il sostegno della maggioranza su un provvedimento ritenuto strategico dall’amministrazione comunale: lo scioglimento del Consorzio dei rifiuti che coinvolge Cerignola e i cinque comuni dei Reali Siti.
Secondo quanto trapela da Palazzo di Città, il primo cittadino avrebbe già chiarito la propria posizione in vista del prossimo consiglio comunale, nel quale dovrà essere discussa la rescissione definitiva e unilaterale del contratto con il Consorzio.
L’ultimatum sarebbe legato alla possibilità che, durante la votazione, possa emergere una maggioranza alternativa composta dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, dagli esponenti passati recentemente nell’area pentastellata e da alcuni rappresentanti dell’attuale maggioranza. Uno scenario che, secondo il sindaco, potrebbe avere conseguenze politiche tali da rendere inevitabile una sua scelta.
Il ragionamento alla base della posizione di Bonito sarebbe legato alla necessità di mantenere una netta distinzione tra ciò che viene considerato conforme alla legalità e ciò che, invece, potrebbe creare profili problematici per l’amministrazione.
Tra i consiglieri comunali, tuttavia, permangono dubbi e preoccupazioni. Il timore principale riguarda le possibili responsabilità derivanti da un provvedimento di questa portata, comprese eventuali conseguenze sul piano erariale.
Nonostante le perplessità, la maggioranza sembra orientata a sostenere la linea dell’amministrazione per arrivare alla conclusione del mandato, ormai vicino alla scadenza.
Non sarebbe la prima volta che il primo cittadino utilizza la prospettiva delle dimissioni come strumento di pressione politica. In passato, infatti, un tentativo dei consiglieri di far saltare un punto all’ordine del giorno si sarebbe concluso con un passo indietro dopo l’ipotesi di un ritorno anticipato alle urne.
Lo riporta marchiodoc.it.