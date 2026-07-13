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CERIGNOLA CRETELLA Cerignola, Cretella nel mirino di Union Brescia e Casarano

Nuove sirene di mercato per Carmine Cretella, centrocampista classe 2002 dell’Audace Cerignola, finito sotto osservazione di alcuni club

Cerignola, Cretella nel mirino di Union Brescia e Casarano

Cerignola, Cretella nel mirino di Union Brescia e Casarano - Fonte Immagine: threads.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cerignola // Sport //

Nuove sirene di mercato per Carmine Cretella, centrocampista classe 2002 dell’Audace Cerignola, finito sotto osservazione di alcuni club interessati a rafforzare il proprio reparto mediano in vista della prossima stagione.

Il giocatore, arrivato in gialloblù e legato alla società pugliese da un contratto con scadenza nel 2027, avrebbe attirato l’attenzione di Union Brescia e Casarano, entrambe alla ricerca di elementi giovani e affidabili per il centrocampo.

Secondo le informazioni raccolte da TuttoC.com, le due società avrebbero effettuato i primi sondaggi per l’ex Padova, valutandone il profilo come possibile rinforzo per il prossimo campionato.

Al momento non ci sarebbero trattative definite, ma soltanto interessamenti preliminari. Il nome di Cretella potrebbe però diventare uno dei profili da seguire nelle prossime settimane di mercato, con possibili sviluppi legati alle strategie delle società coinvolte.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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