Cerignola, Gambale al centro del nuovo progetto gialloblù

L’Audace Cerignola punta sulla continuità e prova a blindare i protagonisti dell’ultima stagione, prima di concentrarsi sui nuovi innesti per il prossimo campionato.

La società gialloblù ha infatti avviato le trattative per il rinnovo di Diego Gambale, Ludovico D’Orazio, Carmine Cretella e Luca Russo, con l’obiettivo di mantenere una base solida e ripartire dall’ossatura della squadra che ha ben figurato nell’ultimo torneo.

Il nome più importante sul tavolo è quello di Diego Gambale, protagonista assoluto della stagione appena conclusa. L’attaccante, autore di 14 gol e miglior marcatore dell’Audace Cerignola, rappresenta il principale punto di riferimento offensivo della squadra e la società vorrebbe affidargli ancora il ruolo di terminale d’attacco.

La permanenza del centravanti garantirebbe al nuovo staff tecnico una certezza importante nel reparto avanzato, da cui ripartire per costruire il prossimo percorso sportivo.

Tra i giocatori considerati strategici rientra anche Ludovico D’Orazio, per il quale è stata avanzata una proposta di prolungamento. L’esterno è ritenuto un elemento prezioso per equilibrio e caratteristiche tecniche, in linea con il progetto della società.

L’Audace punta inoltre a trattenere Carmine Cretella, centrocampista classe 2002 finito nelle scorse settimane nel mirino di altri club, tra cui Casarano e Campobasso. La società cerignolana vorrebbe però confermare il giocatore e mantenerlo all’interno del proprio organico.

Sul fronte degli arrivi, intanto, è stata definita l’operazione che porta in gialloblù Angelo Viscardi, proveniente dal Benevento.

Resta invece più delicata la situazione legata a Luca Russo, uno dei calciatori più rappresentativi della recente storia dell’Audace. Al momento non è stata raggiunta un’intesa per il rinnovo: il giocatore starebbe valutando nuove opportunità professionali, mentre il club non vorrebbe perdere un elemento considerato importante dentro e fuori dal campo.

Le parti restano distanti e la trattativa potrebbe trasformarsi in un confronto decisivo nelle prossime settimane.

Lo riporta telesveva.it.