Cerignola, il cortometraggio 'Un sogno nel vicolo' conquista il web

Successo sui social e su YouTube per “Un sogno nel vicolo”, il cortometraggio ambientato nel cuore di Terra Vecchia a Cerignola, girato nello scenario suggestivo dell’Arco di Carvutt e diventato il primo tassello del progetto culturale “Cerignola in Cinema”.

La produzione ha raccolto in pochi giorni consensi, condivisioni e commenti positivi, grazie a una storia semplice ma capace di coinvolgere spettatori di diverse fasce d’età.

Protagonisti del corto sono tre giovani attori cerignolani: Giulia Rinaldi, Giuseppe Massaro e Michele Mastrangelo. L’opera nasce dall’idea di Daniela Agresti, direttrice artistica del progetto, e di Cristiana Lenoci, con l’obiettivo di raccontare la città attraverso il linguaggio cinematografico.

«Nella sua semplicità è riuscito a far immedesimare nella storia persone di età diversa. Il messaggio è trasversale: non tutte le storie sono destinate ad iniziare», spiega Daniela Agresti, che ha curato le riprese.

Cristiana Lenoci, responsabile della sceneggiatura e della scelta della location, sottolinea il valore simbolico del luogo scelto per il cortometraggio: «L’Arco di Carvutt è un luogo senza tempo in cui avvertire le suggestioni del passato».

Il corto, caratterizzato da dialoghi ridotti al minimo, punta soprattutto sulla forza degli sguardi, dei gesti e della comunicazione non verbale.

«Abituata al teatro, ho voluto provare l’emozione di un corto breve, in cui tutto fosse racchiuso in pochi minuti», racconta Giulia Rinaldi, una delle protagoniste.

“Un sogno nel vicolo” rappresenta soltanto l’inizio del percorso di “Cerignola in Cinema”, progetto che prenderà ufficialmente il via a settembre con la realizzazione di nuovi cortometraggi prodotti dagli allievi coinvolti nel percorso formativo.

Il cortometraggio è disponibile sui canali social “Cerignola in Cinema” e sulla piattaforma YouTube.

Lo riporta foggiareporter.it.