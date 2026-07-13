Edizione n° 6125

BALLON D'ESSAI

GOLA FRASASSI // Rullino ritrovato nella Gola di Frasassi, l’IA ricostruisce i volti: «Quello era mio marito»
13 Luglio 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

CIUFFREDA // Antimafia a Foggia, il figlio di Ciuffreda all’associazione Panunzio: “La battaglia deve unire, non dividere”
12 Luglio 2026 - ore  15:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerere racconta // Cerignola, il cortometraggio ‘Un sogno nel vicolo’ conquista il web

CERIGNOLA Cerignola, il cortometraggio ‘Un sogno nel vicolo’ conquista il web

Successo sui social e su YouTube per "Un sogno nel vicolo", il cortometraggio ambientato nel cuore di Terra Vecchia a Cerignola

Cerignola, il cortometraggio 'Un sogno nel vicolo' conquista il web

Cerignola, il cortometraggio 'Un sogno nel vicolo' conquista il web - Fonte Immagine: Cerignola in Cinema

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cerere racconta // Cerignola //

Successo sui social e su YouTube per “Un sogno nel vicolo”, il cortometraggio ambientato nel cuore di Terra Vecchia a Cerignola, girato nello scenario suggestivo dell’Arco di Carvutt e diventato il primo tassello del progetto culturale “Cerignola in Cinema”.

La produzione ha raccolto in pochi giorni consensi, condivisioni e commenti positivi, grazie a una storia semplice ma capace di coinvolgere spettatori di diverse fasce d’età.

Protagonisti del corto sono tre giovani attori cerignolani: Giulia Rinaldi, Giuseppe Massaro e Michele Mastrangelo. L’opera nasce dall’idea di Daniela Agresti, direttrice artistica del progetto, e di Cristiana Lenoci, con l’obiettivo di raccontare la città attraverso il linguaggio cinematografico.

«Nella sua semplicità è riuscito a far immedesimare nella storia persone di età diversa. Il messaggio è trasversale: non tutte le storie sono destinate ad iniziare», spiega Daniela Agresti, che ha curato le riprese.

Cristiana Lenoci, responsabile della sceneggiatura e della scelta della location, sottolinea il valore simbolico del luogo scelto per il cortometraggio: «L’Arco di Carvutt è un luogo senza tempo in cui avvertire le suggestioni del passato».

Il corto, caratterizzato da dialoghi ridotti al minimo, punta soprattutto sulla forza degli sguardi, dei gesti e della comunicazione non verbale.

«Abituata al teatro, ho voluto provare l’emozione di un corto breve, in cui tutto fosse racchiuso in pochi minuti», racconta Giulia Rinaldi, una delle protagoniste.

“Un sogno nel vicolo” rappresenta soltanto l’inizio del percorso di “Cerignola in Cinema”, progetto che prenderà ufficialmente il via a settembre con la realizzazione di nuovi cortometraggi prodotti dagli allievi coinvolti nel percorso formativo.

Il cortometraggio è disponibile sui canali social “Cerignola in Cinema” e sulla piattaforma YouTube.

Lo riporta foggiareporter.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO