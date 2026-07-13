CNA Foggia rilancia la 'Strada del Grano' per valorizzare la Capitanata

Trasformare la tradizione cerealicola della Capitanata in un percorso turistico, culturale ed enogastronomico: è questo l’obiettivo della proposta della “Strada del Grano”, rilanciata dalla CNA Foggia nel corso di un incontro tra il segretario provinciale Antonio Trombetta e il consigliere regionale Giulio Scapato.

Alla riunione ha partecipato anche il presidente della CNA Foggia Antonio Nunziante, a conferma dell’attenzione dell’associazione verso un progetto considerato strategico per la valorizzazione del comparto agroalimentare, delle imprese artigiane e dell’identità territoriale della Daunia.

L’iniziativa punta alla creazione di un itinerario capace di collegare panifici artigianali, antichi mulini, forni storici, musei della cultura contadina, produzioni tipiche e luoghi simbolo della civiltà del grano, seguendo il modello delle già affermate Strade del Vino e Strade dell’Olio.

«La Capitanata è il granaio d’Italia e possiede una storia, una cultura e un patrimonio produttivo unici – dichiara il segretario della CNA Foggia, Antonio Trombetta -. Con la Strada del Grano vogliamo costruire un progetto di sviluppo che metta al centro le imprese artigiane della panificazione, le tradizioni locali e la cultura del pane, trasformandole in un motore di crescita economica e turistica. È il momento di fare sistema e di dare valore a un’identità che appartiene a tutto il territorio».

Il consigliere regionale Giulio Scapato ha espresso condivisione per gli obiettivi della proposta, garantendo il proprio impegno per portare il progetto all’attenzione della Regione Puglia.

«Si tratta di un progetto che unisce sviluppo economico, tutela delle tradizioni e valorizzazione del territorio – afferma Scapato -. Mi farò promotore della proposta in Regione Puglia affinché possa avviarsi un percorso istituzionale capace di coinvolgere enti locali, associazioni e operatori economici. La Strada del Grano rappresenta una concreta opportunità per rafforzare l’attrattività della Capitanata e sostenere le sue eccellenze».

Secondo la CNA Foggia, la “Strada del Grano” potrebbe diventare uno strumento per mettere in rete il patrimonio materiale e immateriale della provincia, valorizzando i grani della Daunia, la panificazione artigianale, i borghi storici e le tradizioni legate alla produzione del pane.

Nelle prossime settimane l’associazione avvierà un confronto con istituzioni, amministrazioni locali e operatori del settore per approfondire la proposta e definire il percorso necessario alla sua possibile istituzione ufficiale.