Corti di Capitanata, doppio appuntamento prima del gran finale

La XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata” entra nella settimana conclusiva con due nuovi appuntamenti dedicati alla musica internazionale e al grande repertorio cameristico, prima del concerto finale in programma venerdì 17 luglio con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia e il pianista Pasquale Iannone.

La rassegna, organizzata dal Conservatorio foggiano, propone martedì 14 luglio una serata dedicata alla tradizione musicale brasiliana con “Receita de Samba. Le radici e le evoluzioni dello Choro brasiliano”, ospitata nell’Auditorium del Conservatorio.

Protagonista sarà la Chororchestra, la prima orchestra italiana interamente dedicata allo Choro, genere popolare nato in Brasile caratterizzato da una forte ricchezza melodica e ritmica. Una musica che, per sensibilità e capacità di intrecciare tradizione e innovazione, presenta sorprendenti punti di contatto con alcune espressioni musicali del Sud Italia.

La Chororchestra nasce dal lavoro dei maestri Gianluca Persichetti e Stefano Rossini, studiosi e interpreti italiani dello Choro, impegnati da anni nella diffusione e nell’approfondimento della musica brasiliana anche attraverso le attività formative del Conservatorio di Foggia, diventato un punto di riferimento nazionale per questo repertorio.

Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 15 luglio con “Voci dell’Ottocento. Glinka e Saint-Saëns: intrecci e dialoghi cameristici”, una serata dedicata a due opere di grande rilievo del repertorio romantico, accomunate dalla ricerca timbrica e dall’originalità degli organici.

Sul palco si esibiranno alcuni docenti del Conservatorio “Umberto Giordano”: William Castaldi alla tromba, Alessandro Marini e Stefano Delle Donne ai violini, Rocco De Massis alla viola, Fernando Caida Greco al violoncello, Gregory Coniglio al contrabbasso e Gabriele Dal Santo al pianoforte.

Il pubblico potrà ascoltare il Grand Sextetto di Mikhail Ivanovič Glinka, composto durante il soggiorno italiano del musicista russo, e il Septuor op. 65 di Camille Saint-Saëns, una delle opere più originali del repertorio cameristico ottocentesco per la presenza della tromba all’interno dell’ensemble.

Due serate che confermano la vocazione della rassegna a unire culture, epoche e linguaggi musicali differenti, mantenendo centrale il rapporto tra qualità artistica, divulgazione e formazione, elementi che da quasi trent’anni caratterizzano “Musica nelle Corti di Capitanata”.

Gli appuntamenti si svolgeranno nell’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili, con apertura dalle ore 20.30 e inizio dei concerti alle ore 21.00.