Edizione n° 6126

BALLON D'ESSAI

GOLA FRASASSI // Rullino ritrovato nella Gola di Frasassi, l’IA ricostruisce i volti: «Quello era mio marito»
13 Luglio 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

BARI CLAN // Slot e videopoker per riciclare i soldi della mafia, 116 indagati a Bari
13 Luglio 2026 - ore  13:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Costa Garganica, nuova scossa di terremoto: sisma di magnitudo 2.8 nel pomeriggio

TERREMOTO GARGANO Costa Garganica, nuova scossa di terremoto: sisma di magnitudo 2.8 nel pomeriggio

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

INGV

INGV - ricerca - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Nuova scossa di terremoto nel pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, sulla Costa Garganica. Il sisma, di magnitudo 2.8, è stato registrato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle 15.41 (ora italiana).

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento sismico si è verificato a una profondità di 5 chilometri, con epicentro localizzato in mare, a circa 12 chilometri da Lesina e 13 chilometri da San Nicandro Garganico.

La scossa rientra nella sequenza di eventi sismici che continua a interessare il territorio della provincia di Foggia. Dall’inizio del 2026, infatti, si tratta della ventinovesima scossa di magnitudo superiore a 2 registrata nell’area.

Tra gli eventi più intensi rilevati nel corso dell’anno restano quelli di magnitudo 3.2 con epicentro nei territori di Lucera e Vico del Gargano, oltre al sisma di magnitudo 3.1 registrato il 21 gennaio nell’area di Apricena.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è costantemente monitorata dagli organi competenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO