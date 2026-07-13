MANFREDONIA (FOGGIA) – Nuova scossa di terremoto nel pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, sulla Costa Garganica. Il sisma, di magnitudo 2.8, è stato registrato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle 15.41 (ora italiana).

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento sismico si è verificato a una profondità di 5 chilometri, con epicentro localizzato in mare, a circa 12 chilometri da Lesina e 13 chilometri da San Nicandro Garganico.

La scossa rientra nella sequenza di eventi sismici che continua a interessare il territorio della provincia di Foggia. Dall’inizio del 2026, infatti, si tratta della ventinovesima scossa di magnitudo superiore a 2 registrata nell’area.

Tra gli eventi più intensi rilevati nel corso dell’anno restano quelli di magnitudo 3.2 con epicentro nei territori di Lucera e Vico del Gargano, oltre al sisma di magnitudo 3.1 registrato il 21 gennaio nell’area di Apricena.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è costantemente monitorata dagli organi competenti.