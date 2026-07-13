“Le abbiamo conosciute, ammirate, incoraggiate, sostenute nel loro soggiorno nella nostra città e nel percorso esaltante che le ha portate a vincere, il 10 gennaio scorso, il Torneo Wevza al Palazzetto dello Sport Preziuso gremito in ogni ordine di posto, ed a accedere di diritto ai Campionati Europei di categoria che hanno vinto in maniera perentoria.

La loro esultanza, il loro orgoglio, la loro soddisfazione sono anche nostre: complimenti di cuore a voi, care ragazze, e al vostro staff tecnico e ai vertici federali, anche da parte di una città alla quale avete regalato emozioni sincere e che continuerà a seguirvi nelle vostre carriere certamente ricche di soddisfazioni e successi”.

Così la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo commenta l’esaltante vittoria dei Campionati Europei di categoria da parte della nazionale femminile di pallavolo Under 18

“Da uomo di sport, non avevo dubbi sulle qualità e sulla determinazione di questo bellissimo gruppo che abbiamo avuto l’onore di ospitare e che hanno colorato di azzurro anche Palazzo di Città, ma nessuna vittoria è mai scontata e questo nuovo, prestigioso titolo rappresenta l’ennesima conferma dell’eccellenza raggiunta dal volley italiano in ogni sua componente e ad ogni livello.

E aggiunge ancora più prestigio al Torneo Wevza organizzato nella nostra città, al quale hanno partecipato le più importanti rappresentative nazionali europee – come Francia, Germania, Olanda – e che le nostre azzurrine hanno vinto con pieno merito tracciando le basi della vittoria di ieri sera, e ringraziamo ancora una volta la Federazione Italiana Pallavolo, il presidente nazionale Giuseppe Manfredi, il presidente Fipav Bari-Foggia Giuseppe Petrelli, il primo allenatore Stefano Gregoris e ogni componente dello staff tecnico.

Grazie per la fiducia, grazie per avere offerto al pubblico foggiano la possibilità di ammirare dal vivo le protagoniste della pallavolo di domani, grazie per i colori del nostro Paese esaltati da atlete straordinarie e da uno sport bellissimo” sottolinea l’assessore allo sport, Domenico Di Molfetta.