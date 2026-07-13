Da San Severo a Capo Nord in Vespa: quattro amici percorrono l’Europa

Da San Severo a Capo Nord in sella alle loro Vespe, attraversando l’Europa per realizzare un sogno coltivato per anni. È la storia di quattro amici sanseveresi che hanno scelto di trasformare la passione per i viaggi e le due ruote in un’impresa ricca di emozioni e di significati.

La partenza è avvenuta nella serata di martedì 7 luglio da San Severo. Protagonisti dell’avventura sono Dino Mastropasqua, Pio Fulci, Salvatore Pacicco e Antonio Primavera, quattro amici in pensione che hanno deciso di mettersi alla prova affrontando uno dei percorsi più ambiti dagli appassionati di motociclismo: raggiungere Capo Nord, il punto più settentrionale d’Europa.

Il gruppo viaggia a bordo di tre Vespe, con il supporto di un’auto utilizzata per il trasporto dei bagagli. Un viaggio nato dal desiderio di dimostrare che la passione e la voglia di scoprire il mondo non hanno età e che i grandi sogni possono diventare realtà quando vengono accompagnati da determinazione e spirito di avventura.

Il percorso ha attraversato la Germania, tra strade immerse nel verde, piccoli centri abitati, foreste e paesaggi suggestivi. Man mano che i chilometri aumentano, lo scenario cambia: dalle terre dell’Europa centrale il viaggio prosegue verso il Nord, tra laghi, vallate, foreste immense e panorami caratterizzati dai fiordi della Scandinavia.

La destinazione finale è Capo Nord, una delle mete simbolo per chi affronta lunghi viaggi in moto. Qui, davanti alle scogliere che si affacciano sull’Oceano Artico e al celebre globo metallico che rappresenta il punto panoramico più famoso del luogo, i quattro viaggiatori potranno vivere un momento destinato a restare nella memoria.

Durante il periodo estivo, inoltre, il fenomeno del sole di mezzanotte rende il paesaggio ancora più suggestivo, con la luce che continua a illuminare il cielo anche nelle ore notturne e regala un’esperienza unica ai visitatori.

Ma il viaggio dei quattro sanseveresi non rappresenta soltanto una sfida chilometrica. È soprattutto un percorso umano fatto di amicizia, condivisione e voglia di vivere nuove esperienze, dove ogni tappa, ogni incontro e ogni strada percorsa diventano parte di un racconto più grande.

Le loro Vespe, simbolo della tradizione italiana e di libertà, accompagnano così un’avventura che racconta entusiasmo e passione, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire un sogno e partire verso nuovi orizzonti.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.