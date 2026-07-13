Dopo il caso raccontato nei giorni scorsi da StatoQuotidiano, emerge una nuova segnalazione che presenta modalità molto simili. Questa volta a raccontare l’accaduto è la titolare di un centro estetico di Manfredonia, che denuncia un episodio avvenuto all’interno della propria attività.

Secondo quanto riferito, un uomo sulla sessantina si sarebbe presentato nel centro per sottoporsi a un trattamento estetico. Al termine della prestazione, al momento di saldare il conto, avrebbe dichiarato di non avere con sé il portafoglio, rassicurando il personale che sarebbe uscito soltanto per recuperarlo.

Una volta lasciato il locale, però, il cliente non avrebbe più fatto ritorno, rendendosi irreperibile e lasciando insoluto il pagamento del trattamento ricevuto.

La vicenda richiama quella già riportata da StatoQuotidiano nei giorni scorsi, relativa a un altro esercizio commerciale della città. Al momento non esistono elementi ufficiali che consentano di affermare che si tratti della stessa persona, ma le modalità descritte appaiono molto simili.

La titolare del centro estetico ha deciso di rendere pubblica la propria esperienza non solo per denunciare il danno economico subito, ma anche per invitare gli altri operatori del settore a prestare particolare attenzione. «Ritengo importante mettere in guardia gli esercenti affinché siano prudenti in situazioni analoghe», spiega.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, inoltre, di recente si sarebbe verificato un ulteriore episodio analogo, sempre ai danni di un centro estetico di Manfredonia. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una segnalazione sulla quale non risultano, allo stato, conferme ufficiali né elementi che consentano di collegare con certezza i diversi episodi.