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SAN MARCO IN LAMIS Festa de l’Unità a San Marco in Lamis: apre il regista Andrea Segre

San Marco in Lamis si prepara ad accogliere la Festa de l’Unità, in programma dal 15 al 17 luglio 2026 presso la Villetta Comunale

Festa de l’Unità a San Marco in Lamis: apre il regista Andrea Segre

Festa de l’Unità a San Marco in Lamis: apre il regista Andrea Segre - Fonte Immagine: mymovies.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

San Marco in Lamis si prepara ad accogliere la Festa de l’Unità, in programma dal 15 al 17 luglio 2026 presso la Villetta Comunale, con un’importante anteprima cinematografica prevista per martedì 14 luglio. La manifestazione proporrà un calendario ricco di appuntamenti tra dibattiti politici, concerti, gastronomia e iniziative dedicate ai più piccoli.

L’apertura ufficiale sarà anticipata dalla serata speciale “…aspettando la Festa de l’Unità”, prevista martedì 14 luglio alle ore 21:00 nel Cortile della Scuola “Balilla”. Il momento centrale dell’evento sarà la proiezione del film “Berlinguer – La grande ambizione”, con protagonista Elio Germano.

Alla serata sarà presente anche il regista della pellicola Andrea Segre, che accompagnerà la visione pubblica del film e incontrerà il pubblico.

Da mercoledì 15 luglio la manifestazione si trasferirà nella Villetta Comunale, dove si alterneranno momenti di confronto politico, spettacoli musicali e iniziative di intrattenimento.

Il programma prevede per mercoledì 15 luglio alle ore 20:00 un incontro con il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla e gli amministratori locali. Alle ore 22:00 spazio alla musica con il concerto della “Incanto Band”.

Giovedì 16 luglio alle ore 20:00 si terrà il dibattito dal titolo “Il Partito Democratico e la politica liquida ai tempi dei social e dell’intelligenza artificiale”, con gli interventi di Enzo Quaranta, dirigente PD, e Paolo Soccio, assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Marco in Lamis. La serata proseguirà alle ore 22:00 con il concerto de “I Monoreddito”.

La giornata conclusiva di venerdì 17 luglio sarà dedicata al confronto sul tema “La nuova amministrazione regionale. Problemi e prospettive per la Puglia”, in programma alle ore 21:00, con la partecipazione di Rossella Falcone, consigliere PD alla Regione Puglia.

A seguire, alle ore 22:00, è previsto il concerto dei “I FLY”, tribute band dedicata a Vasco Rossi. La chiusura della festa è fissata alle ore 23:30 con l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi gli stand gastronomici, che accompagneranno gli eventi offrendo ai partecipanti momenti di socialità e condivisione.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

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